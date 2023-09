Missão paranaense prospecta investimento da maior fabricante de pneus pesados da China

A comitiva paranaense liderada pelo vice-governador Darci Piana se reuniu nesta segunda-feira (11), em Fujian, com representantes da Haian Group, a maior fabricante de pneus pesados da China. Durante o encontro, a empresa sinalizou o interesse de investir no Paraná como parte de um projeto de expansão global da marca.

A empresa produz pneus gigantes para tratores pesados, que são usados para mineração e construção civil. Durante o encontro, os representantes da Haian Group informaram que estão montando um modelo de negócios de distribuição global que prevê a instalação de novas plantas industriais a partir de 2024 e o Paraná é um dos destinos considerados pela fabricante.

“O objetivo de missões como esta é conhecer os potenciais investidores e apresentar as potencialidades e os diferenciais do Paraná a estes empresários. Hoje o Estado tem um ambiente de negócios propício a estes investimentos, com infraestrutura, mão de obra qualificada e um modelo que privilegia o desenvolvimento sustentável”, afirmou Piana.

“O Paraná é um dos estados mais modernos do Brasil. Eu morei e trabalhei lá, conheço como é. Esperamos que no futuro a gente possa investir no Estado e que isso aconteça o mais rápido possível”, afirmou o gestor de contas da Haian Group, Gabriel Zheng.

O secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, acrescentou que o Paraná tem um grande parque automotivo, com mais de 600 indústrias.Carros, caminhões, ônibus, vans, tratores e colheitadeiras, além de motores, cabines, acessórios e peças, formam o rol de produtos da cadeia automotiva paranaense.“Esta foi mais uma reunião produtiva que tivemos na China. Sempre estaremos abertos a empresas que se interessarem em investir no Paraná”, complementou.

INOVAÇÃO– Também na província de Fuijan, a comitiva conheceu o Laboratório de Inovação Tan Kah Kee. O local é um centro especializado em pesquisas relacionadas ao armazenamento eficiente de energia, sistemas de baixo carbono e políticas energéticas.

Os responsáveis pelo laboratório também expressaram interesse em estabelecer parcerias de negócios com o Paraná, abrindo oportunidades para colaborações internacionais e transferência de tecnologia. O Tecpar e as universidades estaduais, além da rede de parques tecnológicos já implementada no Estado, são diferenciais nessa iniciativa.

O centro conta com mais de 450 pesquisadores e abriga várias empresas e startups de tecnologia chinesas. Entre os destaques, estão companhias que desenvolvem pesquisas pioneiras de armazenamento inteligente de energia em larga escala, no desenvolvimento de baterias de lítio com baixos custos de produção e hidrogênio renovável. Além disso, o laboratório conduz trabalhos em outras tecnologias e produtos, como micro LED, supercomputação, desenvolvimento de semicondutores, grafeno para a indústria médica e tecnologias de infravermelho.

MISSÃO– A agenda da missão paranaense na China segue até o dia 14 de setembro. Nesta terça-feira (12), se dirige para Pequim, capital do país, para dois dias de trabalho de reuniões bilaterais com representantes governamentais e empresariais.

A delegação está desde o dia 8 de setembro na China participando de feiras de negócios, fóruns e reuniões com potenciais investidores. Neste período, a comitiva se reuniu com representantes do Ministério do Comércio da China durante um fórum em Gulangyu, no qual foi apresentado um relatório sobre as prioridades de investimentos da China e encontros com empresas dos setores construção, importação e exportação, logística, tecnologia de saúde, energias renováveis, telecomunicações, além de câmaras de comércios chinesas.