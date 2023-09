Polícia investiga homicídios registrados em Arapoti durante o feriado

A equipe da Polícia Civil investiga dois homicídios registrados na última quinta-feira (07), feriado de Sete de Setembro, no município de Arapoti. Em ambos os casos, as vítimas foram mortas a facadas.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o primeiro caso foi registrado no período da manhã quando as equipes foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência onde havia um automóvel abandonado na estrada rural que passa pelo bairro da Gleba B.

No local, os policiais encontraram o corpo de um homem no interior do veículo o qual apresentava vários ferimentos. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou que o homem já estava morto vítima de golpes de faca. Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento da ocorrência.

Já por volta das 22h00 da quinta-feira, novamente a equipe da PM foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de vítima ferida com golpes de faca. Desta vez, os policiais foram até a Rua Ermelino de Leão, no Bairro Matadouro, para averiguar a situação. No local, foi constatado que um homem havia sido morto com facadas na cabeça e costas. O local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML.

Os casos seguem sendo investigados.