Pedreiro é morto a tiros em Ribeirão do Pinhal

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (07) no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Pedro Martins, Vila Hermínia. A equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo com vítima e foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, testemunhas relataram que o homem identificado como Maurílio Marques Arruda Junior estava no interior de um automóvel GM/Corsa quando foi surpreendido pelo atirador que realizou diversos disparos contra o automóvel atingindo a vítima que chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A equipe da PM realizou diligências em busca do suspeito de autoria do crime, mas até o fechamento desta edição o autor não havia sido encontrado.

O caso segue sendo investigado.