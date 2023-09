Governo inicia mais uma missão internacional com visita a feira de negócios na China

Com o intuito de ampliar o comércio com a China e as empresas nacionais e internacionais instaladas no país asiático, atraindo novos investimentos ao Paraná, o Governo do Estado iniciou nesta quinta-feira (8) uma nova missão comercial internacional. A equipe, liderada pelo vice-governador Darci Piana, iniciou os trabalhos com uma visita à Feira Internacional de Investimento e Comércio da China (CIFIT), na cidade Xiamen, onde milhares de empresas, investidores e representantes governamentais de aproximadamente 90 países se reúnem anualmente para estabelecer novos laços comerciais.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades do governo chinês e representantes de diversos países. Durante a cerimônia, o Governo da China anunciou o Brasil como país destaque desta edição da CIFIT, destacando a importância das relações comerciais entre os dois países. A relação com o Paraná nesse contexto é excelente.A China é a principal compradora dos produtos do Estado, com US$ 3,7 bilhões movimentados de janeiro a julho deste ano , um quarto de tudo que é exportado pelo Paraná.

No período da tarde, a delegação paranaense visitou estandes da feira, onde o vice-governador, acompanhado do secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, e de uma equipe da Invest Paraná, apresentaram aos participantes e expositores o potencial do Estado em setores estratégicos, como tecnologia médica, cidades inteligentes, inovação, mobilidade urbana e rodoviária e geração de energia sustentável. As conversas visaram atrair o interesse de empresas internacionais para investirem no Paraná.

Segundo Piana, a exemplo de outras agendas internacionais recentes lideradas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior ao Japão e à Coréia do Sul, a missão chinesa representa um potencial econômico para o Estado. “O mercado asiático continua em franco crescimento, com a China sendo a maior parceira comercial do Brasil atualmente, por isso estamos confiantes de que a nossa participação na 23ª CIFIT fortalecerá os laços comerciais com o país e abrirá novas oportunidades de investimento e de desenvolvimento econômico para o Paraná”, afirmou.

Nas conversas, o vice-governador falou, entre outros assuntos, sobre os grandes investimentos em infraestrutura e logística que estão sendo feitos no Paraná, como o pacote de concessões rodoviárias que representa o maior investimento em obras na América Latina. Ele também mencionou os mais de 1.500 quilômetros de novas linhas férreas previstos no projeto da Nova Ferroeste, do volume de movimentação de cargas dos Portos do Paraná, que batem recordes anuais de exportação, e força do agronegócio paranaense, que passa por um processo acelerado de transição para a agroindústria.

A comitiva também visitou os estandes das Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) chinesas, em particular da província de Fujian e do Hi-Tech New Kinetic Energy Valley. Neles, a equipe conheceu o modelo de estruturação dessas zonas e estabeleceu contato com as empresas instaladas para poder avançar em possíveis parcerias e comerciais.

Criadas na década de 1980, as ZEEs marcaram a transição local para a Economia de Mercado na China. Elas consistem em áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial a partir da oferta de vantagens para atrair empresas estrangeiras interessadas em se instalar no País, associando-se a empresas locais.

CIFIT– Realizada entre os dias 8 e 11 de setembro de 2023 na cidade portuária chinesa de Xiamen, a CIFIT está em sua 23ª edição, que neste ano tem como destaque trazer novidades de empresas locais e internacionais relacionadas aos setores de água, tratamento de resíduos, limpeza, investimentos, setor financeiro e de saúde.

A exposição ocorre no International Conference & Exhibition Center Xiamen, em uma estrutura com mais de 120 mil metros quadrados que conta com a presença de mais de 4 mil empresas e 800 grupos industriais de 90 países. O objetivo da CIFIT é estimular o investimento bilateral, divulgar informações confiáveis e explorar as principais tendências mundiais de investimentos.

MISSÃO– Este é apenas o primeiro dia da missão paranaense à China, que se estende até o dia 14 de setembro na cidade de Xiamen e na capital Pequim. Além da participação na CIFIT, a comitiva participará nos próximos dias de outros fóruns de negócios, reuniões com potenciais investidores, encontros bilaterais e encontros com diplomatas, incluindo o embaixador do Brasil em Pequim.