Governador nomeia advogada Luciana Carneiro de Lara para vaga do TJPR

O governador Carlos Massa Ratinho Junior nomeou nesta quarta-feira (6) a advogada Luciana Carneiro de Lara para o cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).

Luciana foi indicada na lista tríplice da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Paraná (OAB/PR) para a vaga do quinto constitucional do Poder Judiciário, que prevê que 20% das vagas dos tribunais brasileiros sejam formadas por membros do Ministério Público e da advocacia.

Com 106 votos, ela liderou a votação da lista tríplice, também composta pelos advogados Alexandre Correa Nasser de Melo e Helena de Toledo Coelho. Pela Constituição, cabe ao chefe do Executivo escolher um dos nomes indicados. A advogada vai ocupar a vaga deixada pela desembargadora Regina Afonso Portes e é a segunda mulher indicada por Ratinho Junior para o quadro de desembargadores do TJPR.

Formada em Direito pela PUCPR em 2004, Luciana Carneiro de Lara é pós-graduada em Direito Processual Civil, em Direito Civil e Empresarial e mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela mesma universidade. Tem atuação na área contenciosa e de arbitragem, foi professora de Direito Civil na Unicuritiba e tem experiência nas áreas de Direito Civil, Societário e Processual Civil.

Na OAB/PR, Luciana foi diretora da Caixa de Assistência dos Advogados e coordenadora da Caixa de Assistência dos Advogados. Também integrou a Comissão de Direito Processual Civil e a 3ª Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional.