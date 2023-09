Contato com a natureza: sete dicas de passeio em Unidades de Conservação do Paraná

Foto: Reprodução/Secom Paraná

PARQUE CABEÇA DO CACHORRO

Localizada em São Pedro do Iguaçu, a Unidade de Conservação tem o objetivo de possibilitar a conexão com outras áreas florestadas através das suas matas ciliares, tornando-se assim de grande interesse à conservação ambiental da região Oeste do Paraná.

O parque, com entrada gratuita, oferece duas trilhas: a Trilha do Tarumã, com um percurso mais tranquilo, de 550 metros, em que é possível visualizar a formação vegetativa do ambiente. A outra é a Trilha da Ponte Pênsil, com 1.800 metros, mas de fácil acesso a todas as faixas etárias, para a observação da fauna e flora que compõem a Floresta Estacional Semidecidual.

Para a educação ambiental, o local conta com uma escola com espécies que foram cedidas pelo Museu de História Natural do Capão da Imbuia, administrado pela Prefeitura de Curitiba. Para ver as exposições de aves ou tirar uma foto aérea do parque, que tem o formato da cabeça de um cachorro, é necessário agendar previamente a visita.

COMO CHEGAR– Partindo de Toledo para o município de São Pedro do Iguaçu, pela PR-585. Ao chegar na cidade, siga as placas indicativas até o parque. Contato: (45) 3252-2270. Não esqueça do repelente!

PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ

Outro atrativo da região dos Campos Gerais, no município de Tibagi, o Parque Estadual do Guartelá possui entrada gratuita e é uma boa opção para quem deseja fazer trilha, se banhar ou até mesmo organizar um piquenique. É conhecido também pelas piscinas naturais, chamadas popularmente de “panelões”.

O Parque Estadual do Guartelá, conhecido também como Cânion Guartelá, possui o 6º maior cânion do planeta em extensão, o Cânion do Rio Iapó. Tem como objetivo assegurar a preservação dos ecossistemas típicos da região, em especial as pinturas rupestres que podem ser visualizadas através da trilha guiada.

Neste caso o passeio deve ser agendado previamente com as agências de turismo locais, com pelo menos dois dias de antecedência.

COMO CHEGAR– Partindo de Curitiba pela BR-376 até Ponta Grossa. De Ponta Grossa, siga pela PR-151 até Castro. De Castro, siga pela PR-340 até a rotatória no Km 247. Em seguida, percorra a estrada sem pavimentação por 1,5 Km até o Parque Estadual do Guartelá.

Há outro caminho disponível, saindo do centro de Tibagi e percorrendo a PR-340 até a rotatória no Km 247. Em seguida, percorra a estrada sem pavimentação por 1,5 Km até o Parque Estadual do Guartelá. Contato: (42) 98832-1849.

DICA DE OURO– O parque conta com uma lanchonete na entrada, porém, recomenda-se levar um lanche e uma garrafa de água para repor durante o passeio. Para a Trilha das Pinturas Rupestres será cobrada uma taxa (a partir de R$ 70) para o acompanhamento do guia de turismo da agência local.

PARQUE ESTADUAL PICO PARANÁ

No Parque Estadual Pico Paraná fica o ponto mais alto do Sul do País, 1.899,39 metros acima do nível do mar. Um cenário rodeado pela Serra Ibitiraquire e montanhas encravadas no trecho de floresta atlântica mais bem conservado do Brasil. O Pico Paraná fica localizado próximo do município de Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Não há cobrança de ingresso para visitar o parque.

Essa é a dica perfeita, junto com o Parque Estadual do Marumbi, para quem gosta e tem experiência com a escalada, já que a caminhada até o cume leva de 6 a 10 horas e exige uma boa dose de preparo físico dos visitantes.

Cada trilha que compõem o parque tem suas características e níveis de dificuldade

Morro do Getúlio

3,5 km - esforço físico moderado

Pico Caratuva

5 km - esforço físico intenso

Pico Itapiroca

5,5 km - esforço físico intenso

Pico Taipabuçu

5,5 km - esforço físico intenso

Pico Ferraria

7,5 km - esforço físico intenso

Pico Paraná

10 km - Esforço extraordinário

A trilha do Pico Paraná leva cerca de 14 horas (ida e volta). Existem vários trechos difíceis até o cume, incluindo a escalada e subidas com grampos.

COMO CHEGAR– Pela BR-116, passando o Posto do Tio Doca, entra à direita na Ponte do Rio Tucum, seguindo por 6 km, passando pela Fazenda Pico Paraná e Fazenda Rio das Pedras, até a base do IAT no final da estrada. Contato: Telefone: (41) 3213-3428.

DICA DE OURO– Do topo do Pico Paraná é possível avistar todo o conjunto de serras e as baías de Paranaguá e Antonina, além de Curitiba e região. O esforço que vale a pena!

HORÁRIOS

Confira todos os parques com horário de funcionamento entre 8h e 17h:Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de Campinhos, Parque Estadual de São Camilo, Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Parque Estadual Pico do Paraná, Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, Ilha do Mel, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual do Vale do Codó, Parque Estadual Mata São Francisco, Estação Ecológica do Caiuá e Parque Estadual de Ibicatu.

Unidades de Conservação que estarão fechadas no feriado: Parque Estadual Mata dos Godoy e Parque Estadual de Ibiporã.

Parques com horários de funcionamento diferenciado:Parque Estadual Ilha do Mel, Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual Pico Paraná, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Estadual João Paulo II e Parque Estadual Serra da Baitaca.