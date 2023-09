Agência de Curitiba promove mutirão de emprego com 300 vagas na área da segurança

O Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), promove no dia 12 de setembro o Mutirão de Empregos da Segurança. Serão mais de 300 vagas com possibilidade de contratação imediata intermediadas pela Agência do Trabalhador Central de Curitiba, localizada na rua Pedro Ivo, número 503, nas proximidades da Praça Carlos Gomes.

No primeiro mutirão setorizado da segurança promovido pela SETR, 14 empresas farão o recrutamento para vagas de vigilante, porteiro, fiscal de loja, entre outras oportunidades de trabalho relacionadas ao setor. A ação de empregabilidade começa às 9h e segue até às 16h, com senhas de atendimento entregues até às 12h.

O gerente da Agência do Trabalhador Central de Curitiba, Rafael Santos, destaca que o mutirão da próxima terça-feira também é uma porta de entrada para quem deseja atuar na área da segurança.

"É uma excelente oportunidade para o trabalhador que tem qualificação, experiência ou que tem interesse em ingressar na área. Em todas essas situações, o candidato será muito bem atendido e com possibilidade de contratação imediata por uma das 14 empresas que estarão selecionando trabalhadores", destaca.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a expectativa é de que as empresas recrutadoras aproveitem a oportunidade para ampliar a oferta de vagas. "Os mutirões de emprego também são uma excelente oportunidade para que os empregadores encontrem profissionais adequados. Em todos que foram realizados desde o início do ano tivemos contratações", complementa.