Paraná registra abertura de 196 mil novas empresas de janeiro a agosto de 2023

O Paraná contabilizou a abertura de 196.719 novas empresas nos primeiros oito meses de 2023, segundo o Mapa de Empresas do Paraná , divulgado nesta quarta-feira (6) pela Junta Comercial do Paraná (Jucepar). Houve um aumento de 3,46% em relação mesmo período do ano passado, que contabilizou abertura de 190.132 empresas.

Os meses com maiores registros até o momento foram março (27.823), agosto (26.219) e janeiro (25.409).

O registro de microempreendedores individuais (MEIs) representa a maior parte das solicitações – sete em cada 10, ou 147.125 novas empresas. Em seguida, estão os registros de Sociedades Limitadas (LTDA), com 23% ou 44.688, e de empresários, com 2% do total, ou 4.171 em números absolutos.

Já o saldo de empresas – diferença entre o número de abertas e fechadas – chegou a 91.991 empreendimentos em 2023.Atualmente o Paraná possui cerca de 1,7 milhão de empresas ativas, sendo cerca de 1,6 milhão matrizes e em torno de 77 mil filiais.

TEMPO DE ABERTURA– Em agosto deste ano, o tempo médio de abertura de empresas no Paraná ficou em 12 horas e 8 minutos, melhor da região Sul e 5º melhor do País. Em primeiro lugar ficou Sergipe (6 horas e 40 minutos), seguido por Bahia (8 horas e 54 minutos), Piauí (9 horas e 55 minutos) e Tocantins (10 horas e 21 minutos).

Apesar de Sergipe ter sido o mais rápido do Brasil, o volume de processos foi 12 vezes menor do que no Paraná. Enquanto no estado sergipano foram emitidos 498 registros no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) em agosto, no Paraná houve 6.317 processos no mesmo período.

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade e da validação cadastral dos órgãos envolvidos para efetivação do registro e obtenção do CNPJ. No cálculo não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para o funcionamento do negócio.

O Paraná registra indicador abaixo de 17 horas em todos os meses do ano. O menor índice foi em abril, com 11 horas e 16 minutos.

Confira os dados completos sobre o período para a abertura de empresas AQUI .