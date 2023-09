Centrais de Relacionamento da Sanepar estarão abertas na sexta-feira no Litoral

A Sanepar irá abrir as Centrais de Relacionamento em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, na sexta-feira (8), para facilitar o atendimento de clientes de outras regiões do estado que irão para o Litoral aproveitar o feriado prolongado. Nas outras regiões do Estado, as Centrais estarão fechadas.

Com previsão de um grande fluxo de pessoas para as praias, é uma oportunidade para que as imobiliárias e os proprietários de imóveis providenciem a limpeza das caixas d’água.

Os horários de atendimento na sexta e os endereços são:

GUARATUBA– Avenida Sete de Setembro, 19, das 9h às 15h

MATINHOS– Rua da Fonte, 264 - Centro (ao lado da Caixa Econômica), das 9h às 15h

PONTAL DO PARANÁ–Rodovia PR 412, 6330 - Ipanema (ao lado do Ipamat), das 9h às 15h

Confira os horários de funcionamento dos outros órgãos e parques estaduais AQUI .