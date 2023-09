Estado emitiu 5,4 mil Carteiras do Autista em 2023, número superior a todo o ano de 2022

As emissões de Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) no primeiro semestre de 2023 já superam o número total do ano de 2022, segundo a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef). Foram 5.476 carteiras emitidas de janeiro a junho deste ano, contra 3.800 emissões em todo o ano passado.Especificamente em relação primeiro semestre de 2022 (1.304 documentos), o aumento é de mais de 300%.

Iniciativa do governo estadual, a Ciptea garante direitos e prioridade de atendimento em serviços públicos e estabelecimentos privados em todo o Paraná. Ela pode ser solicitada de forma 100% online e gratuita pelo site www.carteiradoautista.pr.gov.br .

“Estamos com um trabalho contínuo de mutirões em todo o Estado para a emissão de carteiras e para que os paranaenses busquem informações qualificadas e garantam seus direitos”, afirma a secretária em exercício da Sedef, Luiza Simonelli. “O número deve ser comemorado, mas também sabemos que existem muitas pessoas que ainda não possuem o documento, que é muito importante para a vida social”.

A bióloga Sibele Ceccon recebeu o diagnóstico do filho quando ele estava com um ano e meio. Agora, aos quatro, Davi usa a carteirinha continuamente, o que, segundo ela, facilita muito o dia a dia. “O Davi tem prioridade nos atendimentos em espaços públicos e privados, o que possibilita que as atividades com ele sejam mais efetivas, porque sabemos que ele não pode esperar por muito tempo. Esses dias o levei ao médico e ele foi atendido na hora, o que nos possibilitou uma consulta muito mais tranquila”, conta.

Ainda de acordo com Sibele, o que chamou a atenção para fazer a carteirinha foi o formato online e a agilidade na confecção. “Quando tivemos o diagnóstico, eu e meu marido buscamos formas para evitar algumas situações. Logo que soube da carteirinha já fiz o cadastro e achei maravilhoso, por ser bem explicativo e disponível. Indiquei para outras mães e também na escola e na clínica que o Davi frequenta”, relata.

CARTEIRA–O documento é regulamentado por lei federal e possui ainda dados e informações tanto da pessoa com o espectro autista como dos responsáveis. Todos os paranaenses que possuem TEA podem solicitar a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista gratuitamente. Após análise e aprovação do cadastro, o usuário receberá mensagem por e-mail ou SMS para imprimir a sua Carteira do Autista.