Milionário pós-feriado: Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões em prêmios na segunda-feira

Cerca de 2,9 milhões de contribuintes que solicitaram CPF nas notas fiscais em compras no mês de maio concorrem ao prêmio máximo de R$ 1 milhão do Programa Nota Paraná nesta segunda-feira (11), a partir das 9h30. O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda (Sefa) no Instagram , Facebook e YouTube .

Foram liberados 52,1 milhões de bilhetes eletrônicos para o sorteio do mês de setembro. Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil.

Entidades sociais cadastradas no programa também participam dos sorteios. A partir deste mês de setembro, 1.376 instituições concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil . A regulamentação anterior premiava dez instituições com prêmios de R$ 20 mil. As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores, as quais geraram um total de 7 milhões de bilhetes.

Cerca de 1,8 milhão de consumidores inscritos no Paraná Pay disputarão 8 mil prêmios de R$ 100. Para o sorteio deste mês foram registrados 18,1 milhões de bilhetes.

No total, de acordo com a coordenação do programa, serão cerca de R$ 5 milhões em prêmios sorteados.

PARANÁ PAY– Para participar dos sorteios do Paraná Pay , é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios, o que pode ser feito acessando o perfil de usuário no site ou no aplicativo. Os valores obtidos pelo Paraná Pay podem ser transferidos para a conta bancária vinculada ao Nota Paraná.

COMO PARTICIPAR– A participação é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos cadastrados no Paraná os consumidores cadastrados no programa solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, permitindo a acumulação de créditos.

Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.