Governo entrega tablets para escolas de sete municípios do NRE Wenceslau Braz

O governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), realizou nesta terça-feira (05) a entrega de mais de 600 tablets ao Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, os 631 equipamentos serão distribuídos para escolas dos municípios de Arapoti, Jaguariaíva, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Sengés e Wenceslau Braz. Cada uma das 27 escolas contempladas deve receber entre 20 e 30 tablets beneficiando cerca de 10 mil alunos da Rede Estadual de Ensino.

A professora de Língua Portuguesa, Benice Fátima Costa, comentou como a tecnologia tem colaborado no andamento das aulas. “Eu trabalho bastante com o ‘Redação Paraná’, pois é uma plataforma que veio para nos ajudar. Utilizamos os celulares em sala de aula, mas há casos em que os alunos não tem o aparelho então utilizamos equipamentos da escola. A tecnologia ajuda com que as coisas se desenvolvam mais rápido e agrega muito no andamento das aulas. Depois da pandemia estamos vivendo outro cenário na educação e a tecnologia veio para ficar”, disse a professora.

O chefe do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni, falou sobre os benefícios que a tecnologia traz para sala de aula. “A intenção é dar melhores condições para que os professores possam trabalhar desenvolvendo aulas com melhor qualidade. A inserção da tecnologia facilita muito, pois é uma ferramenta de trabalho que os professores podem utilizar para facilitar o dia a dia, motivar os alunos e acompanhar o desenvolvimento deles em sala de aula”, destacou.

O coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, falou sobre os investimentos do governo do Estado na área da Educação. “São mais de 600 tablets para escolas que fazem parte do NRE de Wenceslau Braz. Ao todo, são quase R$ 80 milhões que o governo do Estado está investindo em todas as 32 regionais do Paraná. Na nossa região do Norte Pioneiro, já foram entregues equipamentos para os NRE de Cornélio Procópio, Ibaiti e Jacarezinho. O governo segue realizando investimentos na área da Educação. Ainda é importante destacar que o NRE de Wenceslau Braz tem 12 alunos que irão viajar para um intercâmbio através do projeto ‘Ganhando o Mundo’. São investimentos que estão mudando a história da Educação no Paraná”, explicou.

Prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, também esteve presente na entrega dos equipamentos e falou sobre a importância da educação em todas as fases. “Agradeço ao governador por ter essa sensibilidade com a área da educação. Investir na educação é investir no futuro e precisamos dar continuidade neste trabalho proporcionando melhores condições para os educadores que formam os cidadãos do futuro”, comentou.