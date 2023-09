Sanepar inicia obra de esgoto de R$ 34,8 milhões em Rio Branco do Sul

A Sanepar iniciou as obras de implantação do serviço de esgotamento sanitário em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Os investimentos são de R$ 34,8 milhões, com a construção de uma estação de tratamento de esgoto e de uma estação elevatória, além da execução de 27 quilômetros de tubulação, entre rede coletora, linha de recalque e coletor.

Esta é a primeira etapa de implantação do serviço na cidade, que irá atender cerca de 3.800 moradores, com ligações em 1.117. A previsão é de que a obra seja concluída em agosto de 2025.

As regiões a serem atendidas inicialmente são bastante adensadas. “A implantação do serviço de coleta e tratamento de esgoto em Rio Branco trará um grande benefício aos moradores, com mais qualidade de vida e melhoria da saúde, além do benefício ao meio ambiente”, afirma ogerente geral da Sanepar na Região Metropolitana de Curitiba, Fabio Basso.

Durante a obra serão gerados cerca de 525 empregos diretos, 280 empregos indiretos e 875 empregos induzidos. A cidade tem37.558 pessoas, de acordo com o último Censo.