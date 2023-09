Turismo ganha novos profissionais qualificados com cursos do Governo e Senac

O mercado turístico paranaense começa a ganhar novos profissionais qualificados para diversos segmentos, como receptivo, hotelaria e gastronomia. São os primeiras pessoas formadas nos cursos de qualificação gratuitos ofertados pelo programa Turismo em Foco, desenvolvido em parceria pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-PR) e Fecomércio-PR.

É o caso de Valeria Maria de Oliveira, responsável por uma agência de turismo de Porto Rico, município do Noroeste, às margens do Rio Paraná. Nesta semana, ela recebeu o seu certificado de conclusão do curso de Qualidade no Atendimento ao Turista. No total, foram doze alunos qualificados no município. Entre eles estão alguns funcionários da agência. “Poder levar nossos colaboradores para fazer esse curso foi de extrema importância tanto para empresa quanto para eles. Queremos nos aprimorar cada vez mais em receber bem o turista, fazer com que ele tenha vontade de voltar e fale bem de Porto Rico. A proposta do curso e a abordagem foram fantásticas, todos saíram muito satisfeitos e agradecidos”.

O Programa Turismo em Foco visa atender a demanda do setor por mão de obra especializada, com a capacitação de moradores dos destinos turísticos paranaenses para a inserção no mercado de trabalho. No total, serão ofertados 27 cursos (4 à distância e 23 presenciais, em diversos municípios) com cargas horárias que variam de 15 a 240 horas – enquanto alguns estão encerrando, outros ainda estão com as inscrições abertas. A expectativa é qualificar perto de 4 mil profissionais.

Em Nova Londrina, também no Noroeste, 14 participantes concluíram o curso de Ferramentas de Marketing Digital. O Programa abre possibilidades para trabalhadores de outras áreas que buscam melhorar o desempenho profissional. Além de pessoas que já atuam ou pretendem ingressar no turismo, os cursos estão disponíveis para a população em geral, desde que atendam alguns requisitos como idade, escolaridade e renda.

Paulo Cezar da Silva da Rocha trabalha em uma unidade escolar e já havia feito um curso de marketing. “Quando eu comecei tinha algumas expectativas no sentido de me aprofundar na área que já trabalho”, disse. “Superei essas expectativas com o curso realizado em parceria com a Secretaria de Turismo e aconselho todo mundo a fazer”, salientou o nova-londrinense.

REFERÊNCIA- Ao falar sobre a importância da capacitação dos trabalhadores e empresários no setor, o secretário estadual de Turismo, Marcio Nunes, lembra que o Paraná foi um dos estados com o maior crescimento do turismo no primeiro semestre de 2023. “Queremos ampliar a geração de emprego nesse segmento, mas principalmente criar uma mão de obra altamente qualificada. A meta é fazer do Paraná uma referência nacional no atendimento aos visitantes”, afirma Nunes.

Estado lança guia com orientações sobre captação de recursos para o setor de turismo

A qualificação no atendimento aos turistas e a profissionalização no setor busca melhorar o receptivo dos municípios que possuem atrativos turísticos. “Esta é também uma grande oportunidade para aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho ou se aperfeiçoar e crescer na área. O bom atendimento faz com que os visitantes queiram voltar mais vezes ao Paraná.”, completou Arno Ravache Neto, turismólogo e chefe do Núcleo Regional de Turismo sediado em Loanda.

Leticia Tonetto, coordenadora de qualificação do turismo da Secretaria do Turismo, ressalta que a qualificação na área de turismo é crucial para proporcionar experiências memoráveis e seguras aos viajantes. "Portanto, investir em educação e treinamento de qualidade para profissionais de turismo ou pessoas que queiram ingressar na área é uma estratégia valiosa para o setor.”

SERVIÇO

Ainda há cursos com vagas abertas. As inscrições podem ser feiras pelos sites:

• https://www.pr.senac.br/turismoemfoco

• https://www.pr.senac.br/turismoemfocoEAD