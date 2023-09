Ipardes abre credenciamento para contratação de empresas de apoio à pesquisa

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) lançou um edital para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de apoio à pesquisa. Os interessados podem consultar as regras do credenciamento e documentos anexos, incluindo o formulário de inscrição, no site do Ipardes .

As empresas credenciadas poderão atuar no apoio para a realização de pesquisas do Ipardes, o que inclui técnicas convencionais, qualitativas, quantitativas e híbridas, com soluções para coleta de dados de maneira digital, interativa e instantânea. As contratações serão feitas por meio de rodízio entre as empresas cadastradas e habilitadas pela equipe técnica do órgão, de acordo com a necessidade do Instituto.

De acordo com o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o objetivo da contratação é ampliar a capacidade de levantamento de dados que podem ser usados para a embasar os estudos do órgão, que estão entre as principais fontes para a elaboração dos variados programas e projetos pelo Governo do Estado.

“As instituições de pesquisa que se credenciarem atuarão em conjunto com o Ipardes principalmente no levantamento dos dados em campo, que serão analisados e interpretados pelos técnicos do Ipardes para diagnósticos sociais, econômicos e ambientais”, afirmou Callado. “É uma oportunidade para as empresas e uma forma de o Ipardes ampliar a sua atuação, contribuindo ainda mais com a tomada de decisões sobre a criação ou revisão de políticas públicas pela administração direta e os demais órgãos estaduais”.

CREDENCIAMENTO– Após o preenchimento do formulário de inscrição e dos demais documentos exigidos, como os termos de responsabilidade, cessão de direitos autorais de pesquisa e confidencialidade, entre outros, os representantes das empresas deverão encaminhar a solicitação via e-mail para [email protected]. Por meio do mesmo endereço eletrônico, também é possível tirar dúvidas ou solicitar esclarecimentos sobre o edital.

IPARDES–Criado em 1973, o Ipardes completou 50 anos em junho. Devido à sua natureza, o Instituto está vinculado diretamente à Secretaria de Estado do Planejamento, pasta responsável por trabalhar no planejamento de médio e longo prazo, como a elaboração do Plano Plurianual (PPA). Neste contexto, o Ipardes é responsável, entre outras funções, por ajudar a definir indicadores econômicos e sociais utilizados para avaliações da eficiência das políticas públicas e o estabelecimento de metas a serem alcançadas.

Atualmente, o foco do Ipardes está na inovação e na sustentabilidade, o que inclui a atuação junto a outros órgãos do poder Executivo do Paraná para o apoio técnico na formulação de políticas de desenvolvimento sustentável.