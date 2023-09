Amep divulga programação do transporte coletivo no feriado da Independência

No feriado da Independência, que acontece no dia 7 de setembro, os municípios da Região Metropolitana de Curitiba terão uma programação especial para as linhas do transporte coletivo metropolitano.

As linhas de ônibus administradas pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep)funcionarão com horários de domingo no dia 7 de setembro e com horários semelhantes aos de sábado no dia 8 de setembro.

As mudanças visam garantir a mobilidade dos passageiros durante o feriado, mas também consideram a menor demanda de passageiros nesse período.

Veja o resumo de como ficam as mudanças:

Quinta-feira (07/09)

Todos os municípios utilizarão a tabela de domingo/feriado. Isso significa que as linhas de ônibus operarão com horários reduzidos, seguindo a programação usual de domingos e feriados.

Sexta-feira (08/09)

No dia seguinte ao feriado, algumas cidades da Região Metropolitana de Curitiba terão tabelas de horários diferenciadas.

Agudos do Sul

Tabela de dias úteis para a linha I21-FAZENDA/AGUDOS DO SUL

Tabela de sábado para as demais linhas

Almirante Tamandaré

Tabela de dias úteis para as linhas 702-CAIUÁ/CACHOEIRA e I91-TAMANDARÉ/COLOMBO

Tabela de sábado para as demais linhas

Araucária

Tabela de dias úteis para as linhas I11-ARAUCÁRIA/FAZENDA, I32-ARAUCÁRIA/CAMPO LARGO e R11-CONTENDA/ARAUCÁRIA

Tabela de sábado com reforço para a linha H12-ARAUCÁRIA/PORTÃO

Tabela de sábado para as demais linhas

Balsa Nova

Tabela de dias úteis para a linha I33-CAMPO LARGO/BALSA NOVA (VIA BUGRE).

Tabela de sábado para as demais linhas.

Campina Grande do Sul

Tabela de dias úteis para a linha Y98-RIBEIRÃO/JARDIM PAULISTA

Tabela de sábado para as demais linhas

Campo Largo

Tabela de dias úteis para as linhas I30-CAMPO LARGO/BALSA NOVA, I32-ARAUCÁRIA/CAMPO LARGO, I33-CAMPO LARGO/BALSA NOVA (VIA BUGRE), J17-DOM PEDRO II/CAMPO COMPRIDO e J20-VILA TORRES

Tabela de sábado para as demais linhas

Colombo

Tabela de dias úteis para as linhas 607-COLOMBO/CIC, B44-V.ZUMBI/GUARAITUBA, I91-TAMANDARÉ/COLOMBO, S11-ROÇA GRANDE/GUARAITUBA, S16-GUARACI e S32-ROÇA GRANDE/SANTA CÂNDIDA(DIRETO)

Tabela de sábado com reforço para a linha B05-GUARAITUBA/CABRAL

Tabela de sábado para as demais linhas

Contenda

Tabela de dias úteis para as linhas R11-CONTENDA/ARAUCÁRIA e R99-CONEXÃO CONTENDA

Tabela de sábado para as demais linhas

Fazenda Rio Grande

Tabela de dias úteis para as linhas F73-FAZENDA/AREIA BRANCA, I11-ARAUCÁRIA/FAZENDA e I21-FAZENDA/AGUDOS DO SUL

Tabela de sábado com reforço para as linhas F12-IGUAÇU I, F14-SANTA MARIA, F17-EUCALIPTOS I, F18-PARQUE INDUSTRIAL, F21-IGUAÇU II e F22-NAÇÕES II

Tabela de sábado para as demais linhas

Mandirituba

Tabela de dias úteis para a linha F73-FAZENDA/AREIA BRANCA

Tabela de sábado para as demais linhas

Piraquara

Tabela de dias úteis para as linhas I40-QUATRO BARRAS/PIRAQUARA e I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ

Tabela de sábado para as demais linhas

Quatro Barras

Tabela de dias úteis para as linhas I40-QUATRO BARRAS/PIRAQUARA, O11-BORDA DO CAMPO, O12-SÃO PEDRO/MENINO DEUS, O13-PALMITAL/RIBEIRÃO DO TIGRE, O14-SANTA LUZIA e O15-JOIÃO DA CIDADANIA

Tabela de sábado para as demais linhas

São José dos Pinhais

Tabela de dias úteis para as linhas E73-CTBA/JD.CRUZEIRO, E77-CTBA/GUATUPÊ e I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ

Tabela de sábado para as demais linhas

Bocaiúva do Sul, Campo Magro, Itaperuçu, Pinhais, Quitandinha e Rio Branco do Sul

Tabela de sábado para todas as linhas

Mais informações podem ser encontradas no site da Amep .