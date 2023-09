Asfalto Novo, Vida Nova: Estado repassa mais R$ 43 milhões para dez municípios

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta segunda-feira (4) os contratos para liberação de mais de R$ 44,6 milhões pelo programa Asfalto Novo, Vida Nova a dez municípios do Paraná.Do total liberado nesta segunda-feira, cerca de R$ 43,7 milhões serão investimentos feitos com recursos do Governo do Estado e R$ 947 mil serão investimentos feitos pelos próprios municípios como contrapartida.

Os recursos serão usados para pavimentar todas as ruas, construir calçadas com acessibilidade e instalar iluminação das áreas urbanas de Lunardelli, Honório Serpa, Pinhalão, Pranchita, Rancho Alegre, Santo Antônio do Paraiso, Japira, Nova Aliança do Ivaí, Lindoeste e Paula Freitas.

Fruto de uma parceria entre Governo do Estado, Assembleia Legislativa e as prefeituras, o programa Asfalto Novo, Vida Nova vai destinar, nesta primeira etapa, mais R$ 500 milhões a 160 municípios do Estado com até 7 mil habitantes. Ao todo, esta fase do programa vai pavimentar mais de 350 quilômetros lineares de vias urbanas e substituir mais de 77,5 mil lâmpadas em todos os municípios contemplados.

“Estamos tirando o pó e a lama da frente da casa das pessoas. Este é só o começo do maior programa de pavimentação asfáltica do Brasil, que está dando infraestrutura, acessibilidade e dignidade aos pequenos municípios do Estado. A meta é atender, até 2025, 100% das cidades paranaenses com até 25 mil habitantes”, afirmou o governador.

"Mais do que a pavimentação de todas as ruas das áreas urbanas dos municípios, o programa prevê que todas as obras incluam calçadas com acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais, paisagismo, sinalização e arborização", complementou Ratinho Junior.

NOVA ALIANÇA DO IVAÍ– Uma das cidades contempladas nesta fase do programa foi Nova Aliança do Ivaí, no Noroeste, que é a menor cidade do Estado, com 1.323 habitantes, segundo o Censo divulgado pelo IBGE neste ano. O município vai receber R$ 5,1 milhões do Governo do Estado e investir, com recursos próprios, R$ 718 mil.

“Temos um projeto pelo Casa Fácil, também do governo estadual, já autorizado para atender 46 famílias, mas precisamos, antes disso, fazer as obras de infraestrutura para melhorar o acesso das pessoas a essa área. Estes recursos do Asfalto Novo, Vida Nova serão usados para atender todo o município, mas especialmente esta região”, explicou o prefeito Licinho.

PINHALÃO– Os mais de R$ 4,6 milhões que serão destinados a Pinhalão, no Norte Pioneiro, serão usados para zerar as ruas de chão batido no município, que tem 6,5 mil habitantes.O recurso será usado, principalmente, para pavimentar as vias de acesso ao Parque Industrial da cidade.

“A pavimentação deste trecho da cidade é muito importante. Vai ajudar a atrair mais empresas para a região e impactar na geração de empregos do município”, disse o prefeito Dionísio Alencar.

PRANCHITA– Com 5,7 mil habitantes, Pranchita, no Sudoeste do Estado, vai receber R$ 4,9 milhões em recursos para fazer com que todas as ruas do município sejam pavimentadas. O investimento também vai fazer com que todas as vias tenham calçamento com acessibilidade.

“Em 2018 fizemos um projeto pioneiro de regularização fundiária em uma grande área do município que, agora, será atendida com estes investimentos. São famílias que há pouco tempo não tinham uma casa digna, não tinham uma escrita da residência deles, e agora terão um lar com toda a estrutura que merecem”, afirmou o prefeito Eloir Lange.

PAULA FREITAS– Na região Sul do Estado, o município de Paula Freitas vai receber cerca de R$ 5 milhões para pavimentação das ruas da área urbana da cidade. Outros R$ 718 mil serão investidos para completar a iluminação do município com LED. Como contrapartida, a administração municipal vai investir R$ 87 mil na iluminação pública da cidade, que tem 5,6 mil moradores.

Os recursos serão aplicados, principalmente, em três bairros: Maria Anisia, Rondinha e Várzea Grande. “O Governo do Estado está confirmando sua gestão municipalista, olhando com atenção para as pequenas cidades. São centenas de moradores que serão beneficiados”, afirmou o prefeito Xiru.