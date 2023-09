Servidores aprovados em concurso público tomam posse em Santana do Itararé

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (04) a cerimônia de posse dos servidores que foram aprovados no concurso público promovido pela prefeitura do município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os candidatos que passaram no processo seletivo se reuniram para assinar os documentos de posse para funções em diferentes áreas do Executivo Municipal.

O prefeito do município, José Izac, esteve presente para dar as boas-vindas aos novos colaboradores da prefeitura. “Damos as boas-vindas para estar pessoas talentosas e dedicadas. Precisamos de servidores dedicados, pois estas pessoas são fundamentais para o progresso da nossa cidade. Desejamos sucesso nessa jornada e que possam contribuir muito para tornar Santana do Itararé um lugar ainda melhor para todos”, comentou.