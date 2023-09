Cidades do Paraná se destacam em novo ranking nacional de cidades inteligentes

O Paraná mais uma vez é destaque nacional no ranking de cidades inteligentes noConnected Smart Cities, que avalia todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, com 74 indicadores nos eixos de Inovação e Tecnologia, Mobilidade, Meio Ambiente, Empreendedorismo, Educação, Energia, Governança, Urbanismo, Saúde, Segurança e Economia. Veja o ranking completo .

Dez cidades paranaenses estão entre as 100 primeiras do ranking geral, de um total de 656 municípios avaliados, com Curitiba (2º lugar) e Londrina (19º) no top 20, sendo apenas o estado de São Paulo com mais cidades no recorte. As outras cidades que aparecem na lista das mais inteligentes do Brasil são Pato Branco (34º), Maringá (43º), Pinhais (48º), Ponta Grossa (55º), Cascavel (56º), Foz do Iguaçu (82º), Apucarana (86º) e São José dos Pinhais (95º).

“O Paraná mostra cada vez mais que está crescendo no conceito de cidades inteligentes em todas as regiões. É importante ressaltar os municípios do Interior, que assim como a Capital estão se desenvolvendo em inovação, modernizando seus serviços ao cidadão”, disse o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel. “Inovação só é inovação se ela melhorar a vida das pessoas. E o reconhecimento no ranking é fruto de uma visão do governador Carlos Massa Ratinho Junior no desenvolvimento do Estado”.

DIVERSOS INDICADORES– Curitiba é destaque em diversos indicadores, sendo a cidade do Brasil que lidera o eixo Governança, com ênfase para o atendimento ao cidadão por meio de aplicativos, e a nota 9,6 na Escala Brasil Transparente. Além disso, a capital paranaense é líder no Sul em Inovação e Tecnologia, e em Empreendedorismo, com velocidade média das conexões residenciais de 345,4 mbps, seis operadoras de fibra ótica, e cobertura 5G de 100% dos moradores. Curitiba ainda aparece bem avaliada pelas sete incubadoras de empresas e dois parques tecnológicos.

Um dos destaques do ranking foi Pato Branco, na região Sudoeste, que acumulou índices positivos, como a liderança nacional no quesito Inovação e Tecnologia entre os municípios menores, entre 50 mil e 100 mil habitantes, além de liderar o quesito Educação na região Sul, contabilizando todos os municípios.

Londrina foi a sexta colocada e líder da região Sul do País no eixo Urbanismo, com existência do serviço de emissão de alvará no site da prefeitura e cadastro imobiliário informatizado, georreferenciado e disponibilizado ao cidadão. Em Mobilidade, o destaque são Pinhais, Maringá e Curitiba, dentro dos 25 melhores indicadores do Brasil.

MEIO AMBIENTE– O Paraná possui três cidades no top 10 no indicador Meio Ambiente, com Pinhais na 3ª posição, Francisco Beltrão em 5º e Curitiba, em 9º. Francisco Beltrão, inclusive, é o município brasileiro de menor porte que lidera o ranking neste eixo. O destaque é para 100% do atendimento urbano do sistema de abastecimento de água, 99,7% de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliar, e índice de 14,05% de recuperação de materiais recicláveis.

RANKING–O Connected Smart Cities envolve empresas, entidades e governos em uma plataforma que tem por missão encontrar o DNA de inovação e melhorias para cidades mais inteligentes e conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou megacidades.Feito com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil, o Ranking Connected Smart Cities traz indicadores desenvolvidos pela consultoria Urban Systems, que qualificam as cidades mais inteligentes e conectadas do País.