Motorista armado tenta fugir da PM e causa acidente em Siqueira Campos

Um homem foi preso na noite do último sábado após tentar fugir de uma abordagem policial. A ocorrência foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h30 os policiais realizaram um patrulhamento de rotina quando avistaram um automóvel Fiat Uno transitando com as luzes apagadas. Ao tentar realizar a abordagem, o motorista acabou empreendendo fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade e, ao furar uma preferencial, acabou atingindo um automóvel Toyota Corolla.

Após realizar a abordagem do suspeito, os policiais voltaram até o local onde ele havia jogado um objeto para fora do veículo durante a fuga sendo constatado se tratar de um revólver calibre 32 que foi apreendido.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado juntamente com a arma apreendida até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.