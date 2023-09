Em solenidade em Curitiba, governador abre comemorações da Semana da Pátria

O Governo do Paraná e o Exército Brasileiro deram início às comemorações da Semana da Pátria em um evento na manhã dessa segunda-feira (4), no Palácio Iguaçu, que contou com a participação das forças de segurança e de alunos de escolas estaduais e da rede municipal de Curitiba. Na ocasião, foi acesa a Pira com Fogo Simbólico da Pátria, que percorre todos os estados. Elarepresenta a esperança, a fé e a força dos brasileiros pela manutenção da independência e da soberania nacional.

“O Paraná sempre valorizou a história da independência do Brasil e sempre fortaleceu em seus cidadãos a bandeira do patriotismo. Continuaremos sempre crescendo em unidade, cumprindo nossos deveres cívico-militares e protegendo a nossa democracia”, afirmou governador Carlos Massa Ratinho Junior. “É uma alegria poder reunir todos esses alunos e as autoridades nesse início da Semana da Pátria, por meio do fogo simbólico, fortalecendo o laço da liberdade e do nosso compromisso com a bandeira, acima de tudo”.

Durante o evento, que também foi presidido pela comandante da 5ª Divisão do Exército, general de Divisão José Ricardo Vendramini,houve o hasteamento das bandeiras do Brasil e do Paraná no Pavilhão de bandeiras, a execução do Hino Nacional Brasileiro, apresentação da banda da Polícia Militar e a leitura da Carta aos Jovens, feita pelo coronel Antônio Carlos Figueiredo, integrante da Liga da Defesa Nacional.

Para o prefeito de Curitiba em exercício, Marcelo Fachinello, o evento marca o simbolismo do respeito à nação. “É uma grande hora abrir essa semana ao lado do governador Ratinho Junior. O mais importante é o simbolismo da nossa bandeira, dos nossos símbolos da pátria, que possamos respeitar o nosso País, exercer o nosso direito cívico e garantir a participação durante o grande dia do desfile da Independência aqui na Capital”, afirmou.

O coronel Nilson Luiz Salata, veterano da Polícia Militar do Paraná e integrante da Liga da Defesa Nacional, realizou o acendimento da Pira, onde o fogo permanecerá aceso, sendo apagado no dia 7 de setembro. “Esse fogo representa para toda a sociedade brasileira a fé, a garra, o patriotismo que deve permanecer durante todo o tempo, não somente na semana da Pátria, mas durante toda a nossa existência enquanto brasileiros”, afirmou

Nesta terça-feira (5) está prevista a apresentação da Banda da 5ª Divisão de Exército em frente ao relógio da Boca Maldita, no Centro de Curitiba, às 17h30.

DESFILE–O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro da Capital terá início às 9h, na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. A solenidade será promovida pela 5ª Divisão de Exército Brasileiro e pelo Governo do Paraná. O desfile de comemoração da Independência do Brasil contará com a participação de quase 4 mil pessoas – entre civis e militares –, a pé e em viaturas, como os blindados Guarani e Leopard.

O público poderá ver bandeiras e uniformes históricos, acompanhar a trajetória de ex-integrantes do Batalhão Suez (primeira Operação de Paz com participação do Brasil) e das Forças de Paz, além de viaturas como o Jeep Willys e Dodge Comand, ambos de 1945. As tropas das forças estaduais também vão desfilar.

Às 8h será realizada a 1ª Revista da Tropa pelo comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, general de Brigada Ricardo Santos Taranto. Em seguida, será realizada uma 2ª Revista da Tropa, pelo comandante da 5ª Divisão de Exército, general de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes.

Às 9h, terá início o desfile de escolas civis e cívico-militares, seguido por diversas associações e agremiações. Às 10h, desfilam escolas militares e grupamentos – a pé e motorizados –, com tropas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Curitiba, além da participação de instituições governamentais não militares, como Defesa Civil e Setran.

O desfile será encerrado com um grupamento de cavalos composto por integrantes do Clube do Cavalo do Paraná, da Polícia Militar e do Colégio Militar de Curitiba.