Aneel faz visita técnica para conhecer a Rede Elétrica Inteligente da Copel

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Fernando Luiz Mosna, e o assessor Matheus Cruz estiveram no Paraná na última quinta-feira (31) para conhecer iniciativas da Copel na implantação da Rede Elétrica Inteligente. O programa é um dos maiores da América Latina em volume de instalação de medidores inteligentes. Até o momento, já foram implantados 530 mil equipamentos em 77 municípios do Sudoeste e Centro-Sul do Paraná, além da Região Metropolitana de Curitiba.

Para o diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Orfali, o programa se destaca pela abrangência e capilaridade na implantação. “É um momento interessante pela magnitude e pelo significado do projeto, a Copel é a empresa hoje no Brasil que tem o maior programa de smart grid, estamos saindo na frente, tanto que recebemos a visita do nosso órgão regulador”, comentou.

As atividades dos representantes da Aneel no Paraná começaram em Araucária, onde o programa Rede Elétrica Inteligente já instalou medidores inteligentes em 75% das 66 mil unidades consumidoras do município. O grupo conheceu todas as instalações da Rede Elétrica Inteligente, começando por antenas e equipamentos repetidores conectados na Subestação Tomaz Coelho, de 69 kV. Na sequência, foram verificados os equipamentos especiais de rede automatizados e comunicado via rede Smart Grid em uma praça do município.Foram realizados os procedimentos de corte e religamento de energia em uma unidade consumidora residencial.

O diretor da Aneel, Fernando Luiz Mosna, aproveitou para tirar dúvidas sobre diversos pontos técnicos da rede de distribuição da Copel, como sobre o compartilhamento do sistema de telecomunicações da Rede Elétrica Inteligente e o avanço das instalações de medidores nos próximos anos, que devem chegar a 20% de todas as unidades consumidoras do Paraná até 2025.

A visita se estendeu até Curitiba e serviu para Mosna conhecer um protótipo para organização de cabos de rede de telecomunicações em postes e também o sistema de carregamento de veículos elétricos no eletroposto do polo da Copel no bairro Mossunguê.

Participaram da visita o diretor comercial de Regulação e de Gestão da DIS, Hemerson Pedroso; o superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais, Julio Omori; o superintendente de Regulação e Finanças da DIS, Fernando Gruppelli; o gerente do departamento de Projetos Especiais da DIS, Sergio Milani; o gerente da divisão de Projetos Especiais da DIS, Tiago Santana; o gerente do projeto REI Fase 2, Francisco Avila; o engenheiro de planejamento da Copel Distribuição, Rodrigo Braun dos Santos; e o CEO da Eleng, Ednilson Hausen.

REDE INTELIGENTE -Iniciado em 2021, o programa já está em 73 municípios das regiões Sudoeste e Centro-Sul do Paraná, onde existem 462 mil medidores em contato com a central de operações da Copel. Agora o programa avança para mais 28 cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Campos Gerais e Ilha do Mel. Na RMC já foram instalados 66 mil medidores inteligentes. O investimento total da Copel em todas as fases do programa é de R$ 820 milhões.