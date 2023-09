Investimento da Portos do Paraná em capacitação cresce 79% em quatro anos

O volume de investimento da Portos do Paraná em formação e capacitação do quadro de funcionários subiu quase 79% recentemente. O salto foi de R$628.760,67 para R$ 1.123.869,70 na comparação dos últimos quatro anos (de 2019 a 2022) com o mesmo período anterior (de 2015 a 2018). Neste ano, até o final deste mês de agosto, o investimento em formação já somou R$ 329.172,00. Até dezembro, a previsão é de que mais R$ 328 mil sejam aplicados em cursos.

As capacitações oferecidas aos colaboradores abordaram disciplinas como Contratação de Obras e Serviços de Engenharia; Gestão e Fiscalização de Contratos; Formação de Pregoeiros; Elaboração de Termos de Referência; Gestão de Projetos e de Riscos; Trabalho em Equipe; Conscientização em Cibersegurança; entre outros. Elas ocorrem em vários formatos e de maneira presencial e online.

Esses cursos têm auxiliado no processo de arrendamento das áreas portuárias, importante para angariar novos investimentos; na prospecção de novos clientes; e na gestão orientada para os compromissos ambientais.

Segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, durante o primeiro ano da atual gestão portuária, a equipe da Gerência de Gestão de Pessoas fez um levantamento para saber quais eram as principais necessidades e lacunas que exigiam treinamentos. Com a análise em mãos, as capacitações foram planejadas e começaram a ser executadas.

“A modernização de qualquer empresa passa por investimento em capacitação. E a capacitação dos nossos times nos ajudará a desenvolver a Portos do Paraná e deixar para o futuro uma empresa mais sólida e inovadora”, diz.

Além do aumento no valor investido em formação, a participação dos colaboradores também está maior. Em 2021, 32% dos funcionários da Portos do Paraná participaram de, pelo menos, uma capacitação. No ano passado, essa taxa subiu para 68%.

Comprometida com as metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Portos do Paraná tem avançado também no fomento à equidade de gênero. Focada na meta global de número 5, a empresa tem aumentado as oportunidades de capacitação das mulheres em cursos voltados para a atividade portuária.

Neste ano, por exemplo, na primeira edição de um cursoin companydo programa deformação em Gestão Estratégica de Portos, oferecido em conjunto com uma instituição espanhola que é referência mundial no setor, dos 40 portuários selecionados para participar, 20 eram mulheres das várias áreas de atuação na empresa.