Semana começa com 14,5 mil vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador do Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.559 vagas com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.286 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 455 vagas, abatedor de aves, com 341, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 320.

A Região Metropolitana de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.885). São ofertadas 946 vagas para auxiliar de linha de produção, 315 para magarefe, 240 para operador de processo de produção e 200 para abatedor de aves.

Na sequência, está a Grande Curitiba, com 3.363 postos de trabalho. São 320 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 240 para operador de telemarketing receptivo, 231 para operador de telemarketing ativo e 172 para auxiliar de linha de produção.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 25 vagas para preenchimento urgente: auxiliar de cozinha (12), analista contábil (04), cozinheiro de restaurante (03), cuidador de pessoas idosas e dependentes (03) e analista de recursos humanos (03).

Nas demais regionais do Interior são destaquesLondrina (1.364), Pato Branco (1.148) e Foz do Iguaçu (1.135). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 193 vagas, alimentador de linha de produção, com 83, carregador (armazém), com 60, e auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 46 oportunidades.

Em Pato Branco, os destaques são para auxiliar de linha de produção (371), auxiliar de almoxarifado (61), trabalhador da avicultura de corte (45) e vendedor interno(44).

Em Francisco Beltrão, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 225 oportunidades, abatedor de avicultura de corte, com 36, costureiro, com 26, e trabalhador de avicultura de postura, com 14.

Na região de Foz do Iguaçu são 404 vagas para auxiliar de linha de produção, 82 para operador de caixa, 80 para abatedor de aves e 55 para alimentador de linha de produção.

ATENDIMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por regionais.