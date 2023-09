Estado assina contrato da restauração em concreto entre Palmas e Clevelândia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), assinou o contrato da nova obra de restauração da PRC-280 com pavimento rígido de concreto, no trecho entre Palmas e Clevelândia, no Sudoeste. O investimento será de R$ 188.250.000,00, com prazo de execução de 450 dias corridos.

Serão mais 45 quilômetros da PRC-280 restaurados, iniciando logo após o Viaduto Bento Munhoz da Rocha Neto (também conhecido como Viaduto da Codapar), em Palmas, seguindo até o trevo com a Avenida Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia. As pistas e acostamentos deste trecho vão passar por fresagem e reperfilagem com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), servindo como base para a execução das placas de concreto do novo pavimento, técnica conhecida como whitetopping.

Agora o DER/PR irá emitir uma ordem de serviço determinando a data inicial da obra, quando passam a contar os prazos. Como se trata de uma contratação integrada, os primeiros 90 dias serão dedicados à elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia da obra, com os 360 dias seguintes para execução da obra em si. Os serviços devem ser executados utilizando o sistema pare-e-siga, com metade da pista ficando interditada para execução dos serviços.

PARANÁ CONCRETO– A mesma técnica já foi empregada na PRC-280 entre Palmas e o trevo com a BR-153 , encerrando os problemas que este trecho sofria com buracos e deformações no antigo pavimento asfáltico. Devido ao grande volume de tráfego de caminhões nesta rodovia, uma ligação entre o Sudoeste e o Sul do Estado, o pavimento rígido se mostra a melhor solução para garantir mais segurança e conforto aos usuários.

Este tipo de pavimento ainda tem vida útil maior, de 20 anos, o dobro do pavimento asfáltico, menor custo de manutenção e conservação, é mais seguro contra derrapagem e lida melhor com drenagem de água da chuva.

Obra semelhante está sendo licitada na PR-180 entre Goioerê e Quarto Centenário , na região Centro-Oeste, com todas estas iniciativas integrando o novo programa de Governo Paraná Concreto, que prevê a implantação e restauração de pavimentos com concreto em rodovias de todas as regiões do Estado.