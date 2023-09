Com investimento de R$ 375 mil, DER-PR reforça sinalização viária em trecho da PR-554

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), reforçou a sinalização viária da PR-554, entre São Jorge do Ivaí e Presidente Castelo Branco, na região Noroeste. Foram investidos ao todo R$ 375.503,16 para atender o trecho de 18,41 quilômetros, por meio do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais ( Proseg Paraná ).

As melhorias incluem nova sinalização horizontal, com pintura dos bordos e eixo da rodovia, inscrições no pavimento, mascas de canalização e marcas transversais. Também foram implantadas placas de sinalização vertical e a instalados dispositivos de segurança, defensas metálicas com terminais absorvedores de energia. Os serviços foram definidos após elaboração de um projeto executivo de engenharia específico para o trecho, que tem início no perímetro urbano de são Jorge do Ivaí e segue até o entroncamento com a PR-498, no território de Presidente Castelo Branco.

Além de ser um acesso à BR-376, a PR-554 também faz ligação direta com a PR-323 em Doutor Camargo, sendo uma alternativa para o tráfego de veículos em períodos de obras nestes corredores logísticos do Noroeste.

Este trecho está contemplado no lote 05 do Proseg Paraná, que atende ao todo 1.519,14 quilômetros de rodovias estaduais da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, com um investimento de R$ 61.649.807,57. O prazo de execução do lote vai até novembro do ano que vem.

PROSEG PARANÁ– O objetivo do programa é a execução de serviços de segurança viária ampliando as condições de segurança da malha rodoviária do Estado do Paraná, diminuindo o número de acidentes nas rodovias, utilizando dispositivos e soluções que auxiliem os usuários, principalmente no período noturno. O programa está dividido em oito lotes, que contemplam 9.965,43 quilômetros de rodovias paranaenses, com investimento de R$ 412.202.235,02 do Governo do Paraná.