Bullying e briga de alunas volta a ser caso de polícia no Norte Pioneiro

Uma briga entre estudantes motivada por bullying virou caso de polícia no início da tarde desta quinta-feira (31). A ocorrência foi registrada no município de Santana Mariana, Norte Pioneiro do Estado.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e vias de fato registrada em uma escola do município. Diante do chamado, os policiais foram até a instituição de ensino para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, esta passou a relatar que duas estudantes com idades de 12 e 14 anos entraram em vias de fato no banheiro da escola. Uma das menores ainda relatou que a briga foi motivada por acusações e bullying.

Frente aos fatos, as menores e seus responsáveis foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O Conselho Tutelar acompanhou a situação.