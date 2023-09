Reta final: obra de duplicação da BR-277 em Cascavel se aproxima de 80%

As obras de duplicação da BR-277 em Cascavel, na região Oeste, chegaram a 78,4% de conclusão, de acordo com a medição mais recente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR). O investimento total na intervenção é de R$ 48 milhões, com recursos da Itaipu Binacional, por meio de uma colaboração com a Secretaria de Infraestrutura e Logística.

A pavimentação do trecho, de 5,81 quilômetros, já atingiu 87,6% do total. Os viadutos da Ferroeste e do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), consideradas as duas principais intervenções previstas no contrato, estão concluídos.

Neste momento, o trabalho está focado em finalizar os dispositivos de drenagem e galerias metálicas do trecho. Segundo o DER/PR, estas obras chegaram a aproximadamente 60% da execução.

Nos próximos dias, o trabalho na via marginal próximo à Ferroeste, no km 574, deve ser finalizado para, na sequência, se concentrar na trincheira do posto da PRF, na altura do km 580. A obra deve ser concluída até o final de 2023.

IMPACTO– A duplicação do trecho é uma obra complexa, devido ao tráfego intenso de veículos na região e a alta concentração de indústrias às margens da rodovia.

A obra, no entanto, vai melhorar o fluxo de veículos, além de das mais segurança aos motoristas que trafegam pelo trecho. Um dos objetivos da obra é melhorar o acesso da BR-277 a PR-180.

A intervenção também potencializa uma rota que é muito utilizada para o escoamento da produção do Oeste do Estado, além de atender várias indústrias e empresas da região que utilizam a rodovia diariamente.