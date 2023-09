Paraná lidera contratação de mulheres entre os estados do Sul em 2023, aponta Caged

De janeiro a julho de 2023, o Paraná teve um saldo positivo de 32.507 novos postos de trabalho ocupados por mulheres, conforme dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira (30). Esse número representa quase metade (41%) dos 77.674 empregos gerados no ano em todo o Estado.

De acordo com um levantamento da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda, esse número também representa 37,84% das 85.901 vagas ocupadas por mulheres na região Sul do País em 2023. Santa Catarina acumula27.902 até o momento, enquanto o Rio Grande do Sul registra 25.492. Os números do Paraná também são maiores do que a soma dos estados deAlagoas, Maranhão, Piauí, Amazonas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia, Paraíba, Sergipe e Acre.

Ainda no acumulado do ano, o Paraná ocupou o quarto lugar no ranking nacional de empregabilidade feminina, com uma diferença de 304 novos empregos para o terceiro colocado, o Rio de Janeiro (32.811). São Paulo liderou com 138.002 novos encaixes, seguido de Minas Gerais, com um saldo de 54.134 para este recorte.

No mês de julho, o Paraná registrou um saldo positivo de 1.506 vagas de empregos femininos, mantendo o primeiro lugar entre os estados do Sul. Santa Catarina, segundo colocado, terminou o mês com 55 novos encaixes de mulheres, enquanto o Rio Grande do Sul teve saldo negativo, com a perda de 960 empregos.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a permanência do Paraná na liderança do ranking de empregos ocupados por mulheres entre os estados do Sul reflete uma série de ações adotadas pelo Governo do Estado para ampliar a inserção delas no mercado de trabalho. "Todas as nossas 216 Agências do Trabalhador estão orientadas a promover ações de empregabilidade focadas em vários recortes, em especial para as mulheres. Isso certamente tem contribuído para o volume de mulheres empregadas formalmente", afirmou.

"É possível observar, com base nos dados do Caged, que o Paraná é o estado que mais oferece oportunidades para mulheres no Sul. Nos últimos sete meses, permanecemos no topo do ranking regional. E como iniciamos 2023 com vasta oferta de cursos gratuitos para qualificação profissional, a expectativa é que o saldo de novos empregos ocupados por mulheres seja maior nos próximos meses", destacou Moraes.

Confira as análises de julho e no acumulado do ano .