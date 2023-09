Investimento de R$ 4,2 milhões garante conservação de via rural entre Mamborê e Luiziana

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou o resultado final da licitação para realizar a conservação e manutenção da PR-553, entre Mamborê e Luiziana, na região Centro-Oeste. O trecho contemplado tem 34,82 quilômetros de extensão e faz entroncamento com a BR-158, acesso para Campo Mourão e Roncador.

Foi declarada vencedora da licitação a empresa Itaipu Indústria e Comércio de Britas e Asfalto, que já havia sido arrematante da disputa de preços, com proposta de R$ 4.298.841,43, e teve sua documentação aprovada por pregoeira da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR. As demais participantes não entraram com recursos quanto aos resultados.

A próxima etapa é a homologação deste resultado final, seguida por tramitação interna para assinatura de contrato. Na sequência será emitida uma Ordem de Serviço estabelecendo a data para início das atividades, que terão prazo de execução de 720 dias corridos.

Estão previstos os serviços de escarificação, conformação e compactação do subleito, e o cascalhamento com material de jazida comercial, ambos para melhorar as condições de trafegabilidade da pista. O contrato prevê, ainda, a remoção e recolocação de cercas de arame, o plantio de musas, capim ou grama nos nos taludes e canteiros (entre outros espaços) para prevenir erosão, a implantação de lombadas e a retirada de vegetação e tocos de árvore próximos ao bordo da pista.

Também serão realizados serviços para lidar com as águas da chuva e águas subterrâneas, evitando seu acúmulo sobre a pista ou danos ao leito. São eles a limpeza e desobstrução de bueiro, escavação de valas, execução de dreno profundo, retaludamento, construção de caixas de retenção e a escavação de curvas na faixa de domínio da rodovia (bigodes).

As melhorias neste trecho da PR-553 serão realizadas rotineiramente, conforme previsto no cronograma da obra, atendendo aos usuários que precisam transportar sua produção agropecuária, bem como facilitando o acesso de moradores das comunidades próximas aos serviços básicos disponíveis nas sedes dos municípios.