Ponte entre Santo Inácio e São Paulo terá bloqueio total a partir da semana que vem

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) vai iniciar na próxima segunda-feira (04) o bloqueio total do tráfego de veículos na ponte sobre o Rio Paranapanema em Santo Inácio, na região Noroeste do Paraná. A estrutura faz ligação da PR-317 com a SP-425, sentido Pirapozinho.

A medida é necessária para avançar com as obras de reforma e manutenção da ponte, iniciadas no final de julho. Todos os serviços que podiam ser feitos com o tráfego ainda circulando parcialmente foram realizados, sendo agora inevitável o bloqueio. A previsão é terminar a obra em janeiro do ano que vem.

Duas pontes vizinhas estão disponíveis como rotas alternativas:

- Em Itaguajé, ainda na região Noroeste do Estado, pela PR-542 fazendo ligação com a SPA-001/563, sentido Teodoro Sampaio.

- Em Porecatu, região Norte, pela PR-170, fazendo ligação com a SP-421, sentido Presidente Prudente.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) colabora com o DER do estado vizinho na divulgação das alterações do tráfego causadas pela obra e irá disponibilizar sinalização vertical provisória nos principais acessos a Santo Inácio, alertando quanto à obra e buscando evitar que usuários com destino a São Paulo sigam até a ponte sem necessidade.