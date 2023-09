Piana lidera missão do Paraná à China em busca de investimentos

Um dos maiores protagonistas nos investimentos globais, a China será o sétimo país a receber uma missão internacional do Governo do Paraná em 2023. Liderada pelo vice-governador Darci Piana, a comitiva vai prospectar negócios de diversas áreas para o Estado em duas cidades do gigante asiático da economia.

De 8 a 11 de setembro, o grupo fica em Xiamen, Sudeste da China, onde participa da China International Fair for Investment and Trade (CIFIT, da sigla em inglês para Feira Internacional de Investimentos e Negócios da China), um dos maiores eventos de investimentos e promoção de negócios do mundo. Na sequência, a missão vai para Pequim, de 11 a 14 de setembro, onde se encontra com representantes de grandes corporações interessadas em investir no Paraná.

A missão é organizada pela Invest Paraná , agência de captação de negócios do Governo vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Seic). Além do vice-governador, participam da comitiva o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; e a gerente de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Bruna Radaelli.

“A China é o nosso maior parceiro comercial, por isso levar uma missão para lá e mostrar todo o potencial de infraestrutura que temos a oferecer aos investidores chineses, como a Nova Ferroeste, a concessão de rodovias e nossos portos, é muito importante para manter essa relação. Vamos também em busca de empresas chinesas interessadas em atuar no Paraná”, afirma Piana.

Ricardo Barros destaca a importância do Paraná participar da CIFIT em Xiamen, onde estarão alguns dos principais atores chineses em investimentos globais. Da agenda em Pequim, ele afirma que o Estado dará continuidade a negociações já iniciadas, além de prospectar negócios com mais empresas da China.

“A feira em Xiamen é um evento muito grande, onde vamos ter contato com diversas novas oportunidades de negócios. Já em Pequim vamos visitar as sedes de empresas que já estiveram aqui para conhecer as oportunidades no Paraná. Esperamos, portanto, concretizar investimentos no nosso Estado naquilo que já esteja em condições de serem aplicados recursos”, destaca.

XIAMEN– Na cidade de Xiamen, base de um dos portos mais modernos da Ásia, a comitiva paranaense foi convidada a participar pela primeira vez da CIFIT, cujo foco é em investimentos estrangeiros diretos (FDI, do inglês). O Paraná é um dos oito estados brasileiros convidados para o evento, que terá um pavilhão organizado pela APEX-Brasil, a agência de comércio exterior do Governo Federal.

A missão paranaense vai promover na CIFIT cinco setores: energia limpa (hidrogênio verde); agronegócio e agroindústria; alimentos e bebidas; saúde e beleza (indústria de bem-estar e cosméticos); madeira, papel e celulose; Tecnologia da Informação e economia digital; e projetos de Infraestrutura (destaque para a Nova Ferroeste, concessão de rodovias e portos).

Eduardo Bekin destaca a participação do Paraná nas negociações na China, com propósito de abertura de mercado e negócios diretos. Segundo ele, a comitiva vai levar o potencial da marca Paraná ao país asiático, mostrando aos investidores a produção sustentável do Estado com valor agregado.

“Não existe uma certa regularidade de comércio da região de Xiamen com o Brasil, uma área com grande potencial de negócio. Então é uma relevância muito grande a gente trabalhar com esse público lá na China, mostrar o que o Paraná pode entregar a eles”, aponta o diretor-presidente da Invest Paraná.

Participarão da CIFIT agências governamentais de promoção de investimentos (como a Invest Paraná), associações empresariais e corporações multinacionais de 100 países e regiões, além de representantes das 300 principais cidades de 31 províncias e regiões autônomas da China.

A feira vai receber mais de mil delegações comerciais de aproximadamente 5 mil empresas e 50 mil profissionais de negócios, com cobertura de mais de 100 veículos de comunicação chineses e de outros países.

PEQUIM– A missão paranaense fica na capital chinesa de 11 a 14 de setembro para dar continuidade às negociações com grandes grupos da área de infraestrutura que já vieram ao Estado, além de abrir conversas com companhias de outras áreas.

Em junho, o governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu executivos da Avic International Beijing, uma das maiores corporações globais de infraestrutura. A Avic International Beijing avalia o potencial de investimentos em rodovias, na Nova Ferroeste (corredor de exportação que vai ligar Paranaguá a Maracaju, no Mato Grosso do Sul), bem como no Porto de Paranaguá.

A comitiva paranaense também será recebida em Pequim por executivos da CRCC International Invest, grupo que tem entre suas companhias a China Railway Construction Corporation, empresa referência global na construção de linhas férreas e metroviárias, e que já se reuniu com autoridades do Estado no Paraná.