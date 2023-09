Acidente deixa motorista ferido em São José da Boa Vista

Um acidente de trânsito registrado na noite da quarta-feira (30) deixou um motorista ferido na rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 na rodovia PR-151. Um automóvel GM/Prisma com placas do Rio Grande do Sul seguia sentido a Santana do Itararé quando acabou se envolvendo em uma colisão lateral com uma GM/Montana, com Placas de Itararé/SP, que transitava no sentido contrário.

Um homem de 41 anos que conduzia o Prisma teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da Montana não ficou ferido.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência.