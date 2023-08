Sanepar e Coronel Vivida constroem sistema de abastecimento em áreas rurais

A Sanepar e a Prefeitura de Coronel Vivida, no Sudoeste do Estado, firmaram parcerias para a implantação de sistemas rurais de abastecimento de água no município.

A mais recente, por meio do programa Sanepar Rural , prevê a implantação do sistema de abastecimento de água na localidade de Santo Antônio do Jacutinga. O investimento soma R$ 378,2 mil, em que a Sanepar é responsável pela elaboração dos projetos de engenharia, fornecimento de materiais hidráulicos e apoio técnico, e a prefeitura arca com os materiais de construção civil e a mão de obra para a construção do sistema.

O sistema de abastecimento rural de Santo Antônio do Jacutinga deverá atender cerca de 50 famílias da comunidade. As obras já foram iniciadas.

Os benefícios do sistema de abastecimento de água já são percebidos pelas famílias de Barra Verde, também em Coronel Vivida. Elas relatam que, no passado, muitos moradores sofreram com a escassez de água durante os períodos de seca. Agora, recebem a água em casa, pelo sistema de abastecimento, que foi inaugurado no último dia 17 de agosto e atende 25 famílias.