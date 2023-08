Sanepar conquista Troféu Transparência pelo sexto ano consecutivo

A Sanepar conquistou em 2023 o Troféu Transparência pela qualidade da divulgação de suas informações financeiras e contábeis. É a décima vez, sendo o sexto ano consecutivo, que a Companhia é premiada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). A divulgação oficial foi nesta quarta-feira (30) e a entrega do troféu será dia 9 de novembro, em São Paulo.

O prêmio reconheceu a qualidade dos demonstrativos financeiros das empresas referentes ao ano de 2022. Conhecido como o Oscar da Contabilidade, o troféu é concedido após análise de mais de 2 mil demonstrações financeiras das empresas em três categorias: aquelas com receita líquida abaixo de R$ 5 bilhões; de R$ 5 bilhões a R$ 20 bilhões; e acima de R$ 20 bilhões. A Sanepar está na categoria de receita líquida entre R$ 5 bilhões e R$ 20 bilhões.

Segundo a diretoria executiva da Anefac, o processo de avaliação é rigoroso e minucioso, com a análise acadêmica e de critérios técnicos, como qualidade e grau das informações das demonstrações contábeis e notas explicativas, transparência das informações prestadas, qualidade e consistência do relatório de administração e aderência aos princípios contábeis e relatório de auditoria independente, sem ressalva, no exercício do ano anterior à premiação.

Neste ano, 10 academias participaram ao longo do processo de avaliação, além de executivos referenciados no mercado. Entre as universidades participantes, estão as de São Paulo (USP), do Rio de Janeiro (UFRJ), de Brasília (UnB), Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) e Mackenzie.

De acordo com os organizadores, a cada premiação, as empresas vêm melhorando a qualidade da divulgação de suas informações. “O objetivo do Troféu Transparência é estimular as empresas a se esforçarem com informações transparentes permitindo que a sociedade compreenda como elas operam, como tomam suas decisões, como atendem os prazos legais e a legislação. A comunicação tem que ser clara e aberta, o que aumenta a confiança nessas empresas. A transparência também eleva o padrão para toda a comunidade empresarial, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país e servindo de exemplo para as demais empresas”, afirma o presidente nacional da Anefac, David Kallás.