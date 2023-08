Novidade na orla: passarela sobre Rio Matinhos trará mais conforto a pedestres e ciclistas

Matinhos, no Litoral do Paraná, está ganhando um novo equipamento urbano que vai ampliar a infraestrutura do município e oferecer mais conforto e segurança para moradores e turistas. Uma passarela metálica de 60 metros de comprimento por quatro metros de largura, sobre o Rio Matinhos, vai ligar a região central, próximo ao Mercado Municipal de Pescados, aos balneários da cidade.

A estrutura será exclusiva para pedestres e ciclistas, e acompanhará os mais de seis quilômetros de ciclovia que estão sendo construídos à margem da faixa de areia, dentro do pacote de revitalização da Orla de Matinhos.

A passarela, inclusive, já começou a ser erguida, com a instalação das estacas da fundação, finalizadas em maio, e o início da execução dos blocos e pilares de sustentação. A previsão é que a obra seja concluída em até seis meses, com investimento de R$ 2 milhões do Governo do Estado por meio do Instituto Água e Terra (IAT).

“Essa foi a forma que encontramos dentro do projeto para dar continuidade à ciclovia. O ciclista, ou o pedestre, não precisará mais dar uma volta até a ponte para atravessar o rio. Conseguirá seguir com o exercício ou a caminhada de maneira segura, sem desviar a rota ou ter de dividir o espaço com carros e motos”, explicou o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT e coordenador da revitalização, José Luiz Scroccaro.

PACOTE DE OBRAS– A nova passarela sobre o Rio Matinhos é mais uma frente de trabalho dentro do pacote de revitalização da Orla de Matinhos. A recuperação do local atingiu 80% de conclusão e deve ser entregue para a população até o segundo semestre de 2024, com investimento total de R$ 314,9 milhões. Abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

O projeto é acompanhado de melhorias na pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas. O objetivo é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e fenômenos naturais, como chuvas fortes e ressacas que costumeiramente atingem o Litoral. Essa condição comprometeu boa parte da infraestrutura urbana, turística e de lazer em Matinhos.

As intervenções estão sendo feitas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne.