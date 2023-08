Servidores da Fazenda e Celepar recebem capacitação sobre novo sistema financeiro do Estado

A Secretaria estadual da Fazenda promoveu nesta quarta-feira (30) um treinamento para servidores responsáveis pela gestão de acessos de usuários e segurança do novo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic. Participaram as equipes da Diretoria da Contabilidade Geral, da Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Sefa e da Celepar.

“O Siafic é uma plataforma eletrônica que vai gerir as finanças públicas com maior integração dos dados financeiros. É necessário que os servidores estejam aptos ao sistema para dar mais transparência e eficiência fiscal com sua implantação no Estado”, explicou a diretora-geral da Secretaria da Fazenda, Marcia do Valle.

Foram tratadas questões como cadastro de grupos, usuários, alteração de senhas, bloqueio de funcionalidades, vínculo de funcionalidades, configurações de segurança, hierarquia de usuários, cadastro de lotação, perfil institucional, conformidade de usuários, relatórios de usuários, limpeza de cache, mensagem de alerta, parâmetros do sistema e configuração de unidade gestora.

A iniciativa foi da Escola Fazendária do Paraná (Efaz), em conjunto com a Equipe do Projeto Siafic. Participaram também profissionais da Diretoria do Orçamento Estadual e do Núcleo Fazendário Setorial, além da chefe de Gabinete da Sefa, Priscila Aguiar, e do diretor da Escola Fazendária, Mario Brito.

ALINHAMENTO– Na segunda e terça-feira (28 e 29), o treinamento para o sistema aconteceu com a equipe da Diretoria do Tesouro Estadual e teve como objetivo alinhar funcionalidades relacionadas aos aspectos financeiros dos procedimentos da Receita (cadastro de fontes, natureza da receita, regras de destinação, importação da receita), dívida pública, execução da programação de desembolso, restituição, depósitos restituíveis, transferências entre contas, transferências financeiras entre poderes, regras de conciliação, tipos de conciliação e cotas financeiras.