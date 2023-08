Estado e Meta levam a jovens do CEP debate sobre tecnologia e economia criativa

Como os jovens podem transformar suas habilidades com tecnologias em negócios. Esse foi o tema do debate do qual dois representantes do Governo do Paraná participaram nesta quarta-feira (30) na Mostra MC.Metaverso-Territórios Brasileiros no Colégio Estadual do Paraná (CEP), em Curitiba. O evento, organizado pela gigante da tecnologia Meta, dona do Instagram e Facebook, e pelo Movimento Cidade, marca capixaba de criatividade, sustentabilidade e diversidade, teve a participação do secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, e do diretor de Tecnologia da Informação da Secretaria da Educação, Cláudio Oliveira.

Barros e Oliveira falaram das perspectivas da economia criativa como porta de entrada dos jovens para o empreendedorismo. Outro tema abordado no painel foi a importância da capacitação para se acompanhar as constantes mudanças que a tecnologia vem gerando no mercado de trabalho.

Ricardo Barros destacou que o setor de economia criativa – negócios que envolvem atividades ou produtos desenvolvidos a partir do conhecimento e da criatividade, como moda, desenvolvimento de jogos eletrônicos, artesanato, serviços de tecnologia e empresariais, entre outros –, já é responsável por 7% do total da força de trabalho. De acordo com levantamento divulgado em maio pelo Observatório Itaú Cultural relativo ao ano de 2020, o segmento emprega 7,5 milhões de pessoas no País, entre vagas formais e informais de trabalho, ultrapassando a indústria automotiva.

“O Estado do Paraná está investindo na formação de programadores, em robótica, em levar mais tecnologias aos estudantes, porque acompanhar os avanços da tecnologia é um desafio, inclusive, para quem já está no mercado de trabalho”, destacou Barros.

“As tecnologias não vão acabar com os empregos, porque a força de trabalho não vai ser substituída, mas as tarefas, sim. Por isso que vocês, jovens, terão que se preparar ao longo de toda vida profissional, já que o avanço da tecnologia é exponencial. Cada tecnologia que surge cria novas oportunidades, porque cada nova ferramenta gera mais tecnologias e, consequentemente, mais oportunidades”, enfatizou.

Desde 2019, a gestão estadual implantou uma série de inovações na Educação, incluindo adoção de novas tecnologias, fator que contribuiu para que o Estado alcançasse no Ensino Médio o primeiro lugar do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Entre as ações está o programa Edutech, com cursos de programação, games e animação ofertados a estudantes e professores do Ensino Fundamental e Médio.

Outra ação que ganhou destaque nas escolas paranaenses é o reconhecimento facial nos registros de presença, dispensando a necessidade de o professor fazer chamada em sala de aula. Essa tecnologia foi ser apresentada à Escola Internacional de Lisboa na missão internacional do Governo a Portugal em maio, quando foi firmada uma parceria que levará a inovação para o pais europeu .

“Hoje toda empresa usa soluções tecnológicas. Portanto, todas profissões precisam usar a tecnologia. Por isso, no Paraná temos duas grades no ensino, de pensamento computacional e robótica, para desenvolver o pensamento lógico para que quando nossos alunos forem ao mercado de trabalho consigam se adaptar às mudanças constantes que a tecnologia vem exigindo”, destacou Cláudio Oliveira.

“A tecnologia já faz parte do universo do jovem e quanto mais ela avança na área educacional, mais atrativo fica o processo de aprendizagem. O uso de plataformas como apoio pedagógico é uma maneira de oferecer acessos a materiais complementares a fim de otimizar o ensino. Conversar com os estudantes sobre isso sempre é gratificante”, enfatizou o diretor de TI da Secretaria da Educação.

GOVERNO DIGITAL–O secretário Ricardo Barros também afirmou que o Governo do Paraná vem se adaptando para atender com cada vez mais agilidade o cidadão. Hoje já são mais de 500 tarefas que o Governo atende de forma digital, como protocolos e processos, entre outros, que dão agilidade às respostas, sem que o cidadão precise ir até uma repartição pública para ser atendido.

Barros citou, ainda, uma medida que vai impactar diretamente os empreendedores da economia criativa, que é o Decreto de Baixo Risco, que deverá ser publicado nas próximas semanas. Ele vai acabar com a necessidade de uma série de licenças para se abrir uma empresa no Paraná, gerando mais agilidade ao empreendedor.