Governo do Estado apoia 29 famílias a adquirirem a casa própria em Londrina

Vinte e nove famílias de Londrina receberam as chaves da casa própria nesta quarta-feira (30) com apoio da Cohapar, vinculada ao Governo do Estado. Elas foram contempladas dentro do programaCasa Fácil Paraná – Valor de Entrada e adquiriram seus imóveis noempreendimento Lago di Lucerna, da construtora MRV. Ao todo, o condomínio conta com 96 apartamentos.

As famílias apoiadas pelo Estado receberamsubsídio de R$ 15.000,00 para quitar parte ou a totalidade do volume de entrada exigido no financiamento junto à Caixa Econômica Federal.O investimento total neste projeto atingiu R$ 435 mil.

Os apartamentos têm tamanho médio de 40,83 m².O condomínio conta ainda com salão de festas, área gourmet, academia ao ar livre e bicicletário.

Karoline da Silva Leandro, vendedora de 27 anos, expressou sua alegria ao receber as chaves de sua nova casa. "Estou muito feliz em receber as chaves. Esse é mais um dos sonhos que consigo realizar, e o subsídio ajudou muito, dei uma parte e ele serviu como complemento", afirmou.

"Eu estava muito ansiosa para receber as chaves. É um sonho realizado, é muito gostoso já conseguir conquistar minhas coisas aos poucos", complementou Ana Flávia Blanco Proença, uma jovem designer de interiores de 23 anos."O subsídio do Governo contribuiu muito. Eu parcelei uma parte da entrada e o recurso do Cohapar completou, então ajudou demais".

"Este apartamento representa meu primeiro passo, especialmente porque já tenho uma filha de 6 anos e agora estamos esperando a chegada de um bebê, o Ravi, em novembro. Nossas expectativas são extremamente positivas, estamos radiantes e ansiosos para pegar as chaves, montar tudo e organizar nosso novo lar", complementou Bruna Prado Marinho, gerente de loja de 29 anos.

PROGRAMA– Os beneficiários do Casa Fácil Paraná – Valor de Entrada são pessoas com renda de até três salários mínimos que não possuem casa própria e que não tenham sido atendidas por outros projetos habitacionais do governo. A prioridade é para aquelas de menor renda, desde que comprovada a capacidade de pagamento e ausência de restrições de crédito. Mais detalhes podem ser consultados no site da Cohapar .

Na primeira etapa do programa foram construídas 32 mil moradias, com investimento de R$ 480 milhões.Uma nova fase do programa já foianunciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, com a previsão de construir até 40 mil habitações. O subsídio de entrada foi ampliado, passando para R$ 20 mil, e a renda máxima das famílias também aumentou para até quatro salários mínimos. O Governo do Estado deve destinar R$ 800 milhões para viabilizar a construção das moradias.