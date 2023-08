Programação turística de setembro tem Olimpíada Rural, Miss Paraná e feira de flores

O mês de setembro chega com uma megaprogramação de eventos turísticos por todo o Paraná. Os destaques para o mês são as exposições, concursos, feiras de negócios e festas municipais, que atraem visitantes e aquecem a economia em todo o Estado –, além, é claro, das opções gastronômicas e culturais, inclusive durante o feriadão da Independência.

MARISCO–Já no primeiro dia do mês tem a 2° edição da Festa do Marisco de Paranaguá, no Litoral, noComplexo Turístico Mega Rocio.O evento visa incentivar os viajantes a conhecer um pouco mais sobre a cultura caiçara e litorânea do Estado, propondo uma confraternização dos pescadores, além da venda de mariscos e diversos pratos típicos à base de frutos do mar. Também inclui apresentações artísticas, música, gastronomia e muito entretenimento para turistas, visitantes e moradores.

FEIRA DA LOUÇA–Também no início do mês, e uma boa opção de passeio para o feriadão, é a 30ª edição da Feira da Louça de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, que vai até o dia 10. Neste ano, a feira será nas dependências do City Center Outlet Premium, onde haverá uma grande estrutura para expositores, visitantes e fornecedores. A feira costuma atrair milhares de pessoas para a cidade, conhecida como a Capital Nacional da Louça.

Com muitos descontos e peças vendidas a preços de fábrica, a exposição temtambém um braço forte de artesanato, com itens diversos para o lar - como cutelaria, panos de mesa e outros. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

EXPOFLOR– Em Ponta Grossa,nos Campos Gerais, o Rotary Club local promove entre os dias 2 e 11 uma grande feira voltada a produtores e amantes de flores e plantas. A Expo&Flor reúne uma extensa variedade de plantas frutíferas, ornamentais, orquídeas e vasos, distribuídos em um espaço de 2.200 metros quadrados no Parque Ambiental de Ponta Grossa. As flores expostasvêm direto de Holambra, em São Paulo, maior produtora da América Latina. Toda a arrecadação será destinada a projetos sociais.

A Expo&Flor acontece noComplexo Ambiental Governador Manoel Ribas, noCentro de Ponta Grossa, das 9h às 21h. Mais informações AQUI .

FERIADÃO DE FESTA NOS MUNICÍPIOS–No feriadão da Independência, diversos municípios promovem festividades.Dia 7 (quinta), Barbosa Ferraz (Centro-Oeste) comemora seu aniversário com a Festa do Porco Garantido, o prato típico da cidade, com desfile cívico e shows musicais. De 8 a 10 (sexta a domingo), Querência do Norte, no Noroeste, promove a tradicional Festa do Arroz, que chega à sua 40ª edição. O evento será na Associação dos Funcionários do município.

Dia 9 (sábado) é celebrado o aniversário em Santa Mônica,no Noroeste, com atividades festivas como desfiles, shows e feiras, promovendo entretenimento e celebrando da história da cidade. De 6 a 9 de setembro, o município de Pérola (Sudoeste) celebra seus 57 anos promovendo o Pérola Leite, um dos maiores eventos leiteiros do Estado.De 8 a 10, Lindoeste (Oeste) recebe a 10ª edição da Expolin, evento que celebra o aniversário do município com almoço típico, cavalgada e shows musicais.

Já a cidade de Vera Cruz do Oeste (Oeste) recebe de 6 a 9 de setembro o “Fervo” –Festival Regional de Interpretação da Música Popular e Sertaneja. O evento é separado por categorias e até a grande final, no sábado, com o baile de encerramento e entrega da premiação.

OLIMPÍADA RURAL–Já o município de Turvo (Centro do Estado) realiza de 8 a 10 a XI Olimpíada Rural, uma tradição que desde 2009 busca a valorização do homem do campo, o fortalecimento do espírito associativista, o entrosamento e o lazer entre as comunidades rurais da região. Entre as divertidas provas estão “pega porco no barro”, “pega do frango”, “debulho do milho na espiga no menor tempo”, “arremesso de ovo”, no qual um integrante do time arremessa e os demais precisam segurar e colocar na bacia, tudo isso sem o ovo quebrar, “corrida de carrinho de mão”, dentre outras que costumam arrancar boas gargalhadas do público.

Também haverá shows com o Trio Parada Dura e Gustavo Mioto e o concurso “Garota turvo”. O evento acontece Estádio Municipal Albino Angelo Filipin.

ENCONTRO DE LAND ROVER– Também no feriadão, de 7 a 10, acontece em Foz do Iguaçu, no Oeste, a 13ª edição do Encontro Land Rover Brasil. O evento será no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, (Avenida das Cataratas, esquina com a Rua Jardim Alegre), com shows, palestras, exposições, concurso de colecionadores, passeios turísticos e outras atrações. Maiores informações AQUI .

MISS PARANÁ GLOBO 2023–Setembro também é o mês da edição anual do Miss Paraná Globo, com abertura oficial na cidade de Nova Santa Rosa, no Oeste, no dia 6 de setembro, onde será escolhida a Miss Elegância deste ano. Já a parte mais esperada do concurso fica guardada para o dia 9 de setembro no Recanto Cataratas Resort, em Foz do Iguaçu, onde o evento promete muita elegância e glamour para apresentar ao Estado do Paraná a sua representante. Para mais informações, acesse este endereço .

PESCA E RODEIO– No dia 16 de setembro, em Sertaneja, no Norte do Estado, acontece o 3º Tucuna Solidário – evento de pesca na Represa de Capivara, que une pescadores em competição esportiva e arrecada donativos para doar a instituições. No mesmo dia, Ouro Verde do Oeste (Oeste) promove a 2ª Expo Ouro, competição de rodeio com montaria em touros e provas de habilidade.

PRIMAVERA DOS MUSEUS– Na mudança de estação, o município de Ibiporã, no Norte, promove a 17ª Primavera dos Museus, de 18 a 22, com diversas ações culturais no Museu do Café – como visitas guiadas e demonstração de aulas de música, artes, dança e teatro no pátio ou na plataforma da Estação. É um evento nacional promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), do qual Ibiporã participa desde a 1ª edição, em 2007.

FESTA DAS REGIÕES–No dia 21 de setembro, aniversário de Sapopema, no Norte, acontece a 16ª Festa das Regiões Brasileiras, evento cultural que celebra a diversidade regional, destacando a culinária, as danças e as tradições de todo o Brasil.

EXPOVEL INTERNACIONAL–Fechando o mês, entre os dias 20 e 24 a Exposição Agropecuária de Cascavel, no Oeste, chega à sua 42° edição, oferecendo o contato dos turistas e agricultores com as mais novas tecnologias para o campo. O evento internacional promovido pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná atrai mais de duzentos mil visitantes para a cidade todos os anos. Será no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, próximo à BR-277.

Confira o calendário completo em https://www.turismo.pr.gov.br/ .