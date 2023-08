Municípios do Norte Pioneiro vivem expectativa a um mês da concessão da PR-092

A um mês do leilão do lote 2 das rodovias paranaenses, os municípios do Norte Pioneiro vivem a expectativa dos benefícios que as concessões das rodovias da região podem trazer. Uma das estradas que estão entre os principais assuntos é a rodovia PR-092.

Na região do Norte Pioneiro, três rodovias estão inclusas no lote 2 que irão a leilão no ano que vem. Trata-se das rodovias PR-092, BR-153 e BR-369. Elas envolvem diferentes municípios e, entre eles, os 23 que fazem parte da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro).

A rodovia PR-092, uma das mais importantes para o fluxo de veículos não apenas na região, mas também na ligação entre São Paulo e a região Sul do Paraná, terá o trecho que liga os municípios de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, ao entroncamento com a BR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, leiloado. A extensão é de aproximadamente 130 km.

Este trecho da rodovia passa por municípios como Arapoti, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora. Além de ser importante para esses municípios, a rodovia ainda liga outras cidades como Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Carlópolis, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Guapirama, Tomazina, Salto do Itararé, Santana do Itararé e São José da Boa Vista a região de Ponta Grossa e Curitiba.

Sendo uma das principais rodovias que ligam estados como Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo ao Porto de Paranaguá, o fluxo de veículos pesados é intenso. Com toda sua extensão em pista simples, com alguns locais onde há terceiras faixas, a quantidade de veículos entre carros, motos e caminhões que transitam pelo trecho acaba trazendo risco a segurança dos usuários.

Com o leilão da rodovia, um sonho antigo da população do Norte Pioneiro pode se tornar realidade. Uma das obrigações que estão no contrato de concessão é a duplicação do trecho que liga Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina, melhorando o fluxo de veículos e trazendo assim mais segurança aos usuários. Além disso, com o pedágio, também são esperadas novas obras, novos trevos e mais serviços aos motoristas que utilizam esta estrada.

Ainda conforme o plano apresentado pelo governo Estadual, a rodovia deve contar com uma praça de pedágio que tem instalação prevista para um trecho que fica no município de Quatiguá.

Com a melhoria das rodovias e a nova infraestrutura das pistas, a expectativa dos prefeitos da região é que ocorra um maior desenvolvimento dos municípios do Norte Pioneiro, além da abertura de novas vagas de emprego com as obras e prestação de serviços por parte das novas concessionárias.

O prefeito de Siqueira Campos e presidente da Amunorpi, Luiz Henrique Germano, destaca a importância de que a PR-092 receba as melhorias que são aguardadas há anos visando maior segurança para os usuários e a fomentação do desenvolvimento regional. “Sabemos que a rodovia PR-092 é de grande importância para a nossa região. Isso fica evidente ao se observar o quando a cada ano o fluxo de veículos aumenta. Temos um trafego de veículos pesados e precisamos de melhorias na pista, pois do contrário, acaba prejudicando o desenvolvimento da região”, destacou.

Além disso, há ainda a rodovia BR-153 que passa por municípios como Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Ibaiti, no Norte Pioneiro, além da BR-369 que também liga municípios como Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, ambas inclusas no lote 2 das novas concessões.

Para Germando, o pedágio com preço justo trará benefícios para região. “O governo tem feito o que pode para manter a qualidade da pista, mas acredito que com o pedágio teremos novas melhorias para o escoamento da safra e mais segurança para os usuários. Com uma rodovia em boas condições e uma boa infraestrutura, os municípios também terão melhores condições e atrativos para buscar investimentos”, destaca Germano.