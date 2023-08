Comitê de Bacia Hidrográfica Paraná 3 promove nesta sexta-feira a 34ª Reunião Ordinária

O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Paraná 3 organiza nesta sexta-feira (1º) a 34º Reunião Ordinária, de forma remota, a partir das 9 horas. A população interessada poderá acompanhar por meio do canal Comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná no YouTube .

Na pauta de discussão estão assuntos referentes ao 1º Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná (EECOBPR), que aconteceu em julho, em Matinhos, no Litoral, e ao XXV Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), que ocorreu em Natal (RN), entre os dias 21 e 25 de agosto.

A Bacia do Paraná 3 está localizada na mesorregião Oeste do Paraná e abrange 28 municípios, entre eles Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra, em uma área de 8.744 km².

As reuniões estão previstas no plano de trabalho da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que desempenha o papel de agência de água dentro dos comitês com o apoio técnico e financeiro, além de atuar na secretaria executiva. Os grupos têm poder normativo, deliberativo e consultivo e são compostos por representantes usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público.

COMITÊS– Os comitês são órgãos colegiados instituídos pelo Decreto Estadual nº 8.859, de 4 de setembro de 2013. Eles possuem atribuições normativas, deliberativas e consultivas e são vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PR). O Paraná tem 11 Comitês de Bacias Hidrográficas. A finalidade é contribuir para a aplicação da Política Estadual de Recursos Hídricos na sua área de atuação e garantir o controle social da Gestão dos Recursos Hídricos, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.726/1999 e Decreto Estadual nº 9130/2010.

A gestão eficiente dos recursos hídricos na região extensa do Baixo Ivaí e Paraná 1 é considerada de grande importância. Para isso, o Comitê é constituído por representantes do Poder Público, sociedade civil e usuários de água, com o propósito de promover a gestão das políticas públicas relacionadas ao uso dos recursos hídricos.

A transmissão online das reuniões dá oportunidade ao envolvimento e compreensão da sociedade acerca das decisões sobre os usos da água nas bacias hidrográficas do Paraná, o que garante tanto quantidade como qualidade hídrica para a população.

Serviço

Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná 3

Data: 1º (sexta-feira)

Horário: 9h

Link do Youtube: https://youtube.com/live/7-NATdCICgE?feature=share