Wenceslau Braz é campeã em quatro categorias do Bom de Bola

O município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, foi sede da etapa regional dos Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola. As competições que envolveram as equipes de escolas que fazem parte do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz aconteceram entre a quinta-feira (24) e o domingo (27).

As partidas disputadas no Estádio Municipal Prefeito José de Oliveira foram divididas em quatro categorias, sendo futebol feminino B, para atletas com idades de 12 a 14 anos, futebol feminino A, para atletas com idade de 15 a 17 anos, além de masculino nas categorias B, de 12 a 14 anos, e A de 15 a 17 anos.

As equipes que representaram Wenceslau Braz no torneio fizeram bonito e conquistaram o primeiro lugar nas quatro categorias. Agora, os atletas se preparam para disputar a fase macrorregional.