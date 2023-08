Comitiva do Maranhão visita o Porto de Paranaguá em busca de excelência em gestão portuária

A Portos do Paraná recebeu nesta terça-feira (29) uma comitiva da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), visita que teve como foco apresentar o modelo do corredor de exportação e de importação do Porto de Paranaguá.

Responsável pelo Porto do Itaqui, a autoridade portuária do Maranhão foi representada pelo presidente Gilberto Lins; o diretor de Engenharia, Ricardo Miranda; e pelos gerentes Ellen Brissac (Contratos e Arrendamentos) e Hibernon Marinho (Logística).O grupo foi recebido pelo diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, e pelos diretores Marcus Freitas (Jurídico), Victor Kengo (Engenharia) e João Paulo Santana (Meio Ambiente).

“A gente veio conhecer o case de sucesso que é a Portos do Paraná, que tem muito a nos ensinar sobre gestão e eficiência”, diz o presidente da Emap, Gilberto Lins. O interesse principal, segundo ele, era conhecer o Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá, para eles um benchmarking. “A gente quer implementar esse modelo no Itaqui”.

Outro destaque, durante a visita, foi o projeto Moegão , que Lins classificou como um exemplo fantástico da busca de eficiência pela gestão portuária pública que, segundo ele, tem o importante papel de desenvolver e fomentar o crescimento dos Estados e do País.

Como recorda Garcia, no ano passado ambas as empresas públicas empataram como melhor gestão portuária do Brasil. Neste ano, a Portos do Paraná passou à frente, mas essa “competição” revela afinidades, inclusive no comprometimento das duas administrações. A empresa paranaense foi reconhecida em 2023 pela quarta vez consecutiva como a que tem a melhor gestão portuária do País .

“São dois portos pujantes que, nos últimos anos, vêm se destacando. Itaqui é também um porto exemplo para nós. São duas gestões importantes do estado fortalecendo o desenvolvimento de seus portos”, afirmou.

Visitas como essa, segundo ele, favorecem trocas de experiências e melhores práticas. “Para que, no futuro, construamos um setor portuário nacional mais forte. O objetivo é sempre que cresçamos juntos”, acrescentou.