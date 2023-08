Motociclista é flagrado com maconha em Siqueira Campos

Um motociclista foi preso no início da noite desta segunda-feira (28) durante uma abordagem policial realizada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 os agentes realizavam um patrulhamento de rotina pela região Central do município quando, ao passar pela Rua Mato Grosso, flagraram um indivíduo suspeito que conduzia uma motocicleta. Com isso, os policiais realizaram a abordagem do suspeito.

Durante a revista pessoa, foi encontrado em sua posse uma porção de maconha que estava em sua mochila. Além disso, também foi constatado que a numeração do chassi e do motor da moto estavam adulterados.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado juntamente com a motocicleta apreendida até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.