Conferência Estadual da Juventude será no dia 30 de outubro em Curitiba

A IV Conferência Estadual da Juventude será realizada dia 30 de outubro, em Curitiba. O decreto que convoca a realização do evento foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e publicado nesta segunda-feira (28). A Conferência Estadual vai aprovar propostas trazidas pelos municípios e eleger 60 delegados para representar o Paraná na etapa nacional.

As conferências municipais serão realizadas ao longo do mês de setembro e a nacional está marcada para novembro. Com foco no incentivo à participação democrática dos jovens na construção de políticas públicas que atendam seus anseios, o encontro estadual tem como tema “Reconstruir o presente, construir o futuro: desenvolvimento, direitos, participação e bem-estar”.

A diretora-geral da secretaria estadual do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), Luiza Simonelli, define a conferência como um grande acontecimento. “Um momento de protagonismo total dos jovens porque eles trazem o que pensam e querem. É algo histórico, porque as deliberações do encontro definem políticas públicas voltadas a este público para os próximos anos”, afirma.

Entre os assuntos a serem abordados estão educação e violência, que serão debatidos por jovens e pessoas dedicadas ao desenvolvimento dessa faixa etária. Além disso, as diretrizes aprovadas nas conferências definem os temas que serão prioridades nos próximos anos.

EIXOS– A Conferência é retomada depois de um hiato que se estendeu por sete anos, agravado pela pandemia de Covid-19. O encontro é organizado pela Coordenadoria de Política Estadual de Defesa dos Direitos da Juventude, da Sedef.

“Os debates são norteadores para a aprovação dos eixos que vão se transformar em políticas públicas e, assim, colocarmos o jovem como protagonista de sua história”, afirma a coordenadora das políticas dessa área, Silvia Lima. “Um jovem será participativo no processo democrático se tiver como dialogar com o Estado. Durante as conferências, pessoas entre 15 e 29 anos têm a chance de contar à comunidade quais são as soluções criativas que têm para resolver velhos e novos problemas”.