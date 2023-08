Motorista embriagado bate caminhão em viatura da PM e acaba preso

Um motorista foi preso após se envolver em um acidente de trânsito e ser flagrado no teste do etilômetro. A ocorrência foi registrada na tarde da segunda-feira (28) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pelo bairro Vitor Dantas quando, por volta das 14h30, um caminhão bateu na lateral traseira da viatura causando danos materiais no veículo. Com isso, uma outra equipe da PM foi acionada e esteve no local para prestar atendimento a ocorrência.

Tanto o condutor da viatura quanto o motorista do caminhão foram submetidos ao teste do etilômetro, sendo que o resultado do policial foi 0,00 mg/l para o consumo de álcool enquanto o do motorista do caminhão apontou 0,66 mg/l de álcool em seu sangue.

Frente aos fatos, o homem foi preso por crime de trânsito sendo encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já o caminhão, que não apresentava pendencias, foi liberado a outro motorista habilitado.