Sanepar é a melhor empresa de saneamento do Brasil, aponta Valor Econômico

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é a melhor empresa de saneamento do Brasil. A Companhia recebeu o Prêmio Valor 1000 na primeira posição do setor de Água, Saneamento e Serviços Ambientais nesta segunda-feira (28). A cerimônia do ranking anual do jornal Valor Econômico foi em São Paulo e contou com a presença do diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, e do diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio.

A Sanepar é a única empresa pública vencedora do prêmio de 2023, ficando à frente de outras grandes empresas do setor, como a Sabesp (SP) e a Copasa (MG). Em 2019, a Companhia do Paraná foi listada em terceiro lugar no ranking e, em 2020, chegou à segunda posição. A empresa atende 345 municípios no Paraná e Porto União, em Santa Catarina.

Segundo o jornal, a empresa se destaca por colocar seis municípios (São José dos Pinhais, Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba) entre os melhores atendimentos em saneamento do Brasil, além de trabalhar de maneira organizada e em parceria com a iniciativa privada para alcançar a meta de 90% de saneamento em todos os municípios até 2030.

O Prêmio Valor 1000 destaca empresas reconhecidas em seus ramos de atuação pelo desempenho financeiro e por suas ações voltadas às práticas ambientais, sociais e de governança (ASG).

Maior e mais importante anuário de empresas brasileiras, elaborado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV) e em parceria com a Serasa Experian, o ranking destaca as 1.000 maiores companhias do País por receita líquida analisadas em 27 setores da economia.

São avaliados critérios contábeis e financeiros, como receita líquida, margem Ebitda, rentabilidade patrimonial, crescimento médio anual da receita líquida nos últimos cinco anos, alavancagem financeira e cobertura de juros.

No início deste mês, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recebeu o prêmio Valor Inovação Brasil , liderando o ranking das empresas mais inovadoras no setor de infraestrutura nos últimos três anos.

“A conquista do primeiro lugar ente as empresas de saneamento no ranking Valor 1000 é fruto de muito trabalho e resultado de grandes investimentos para levar saúde e bem estar à população de forma sustentável e com inovação. A Sanepar tem esse compromisso”, afirma Claudio Stabile.