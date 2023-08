Estado auxilia programação do Dia do Voluntariado no Tatuquara, em Curitiba

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda levou oônibus itinerante do programa Emprega Mais Paraná para a programação do Change Day, nesta segunda-feira (28), com oferta de serviços disponíveis na Agência do Trabalhador, como orientações para elaboração de currículos, informações sobre a carteira de trabalho digital e encaminhamento para postos de trabalho com carteira assinada. Ao longo do dia, 25 pessoas foram atendidas por agentes e encaminhadas para entrevistas de vagas de emprego intermediadas pelo Sine.

O Estado também disponibilizou atendimento com equipes do Detran (educação de trânsito) e Defesa Civil (orientações sobre alertas e prevenção). Foram instaladas tendas no pátio interno da Rua da Cidadania para disponibilizar esses serviços gratuitos.

OChange Day foi organizado pela Mondel?z no Brasil,detentora de marcas como Lacta, Bis, Sonho de Valsa, Tang, Halls, Trident, Club Social, Oreo, entre outras, e também contou com apoio da Prefeitura de Curitiba. A empresa e a administração municipal promoveram ações de saúde (vacinação contra Influenza e Covid-19 e atendimento bucal), cidadania e construção de carreira para funcionários, familiares e população residente no bairro.

A fábrica de chocolates da multinacional em Curitiba é a maior da empresa para este segmento no mundo.Curitiba também é a sede do Centro de Tecnologia da empresa no Brasil, que possui outras dez estruturas semelhantes espalhadas em outros países.