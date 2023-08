Floresce Paraná: Estado distribui 5 mil mudas para incentivar voluntariado

A Superintendência Geral de Ação Solidária, em parceria com Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Paraná (Sedest), fez uma grande ação de distribuição de mudas nativas em todo o Estado para comemorar o Dia do Voluntariado. Foram distribuídas cerca de 5 mil espécies, entre jaboticabeiras, pitangueiras, cerejeiras, araçás e ipês-amarelos, entre outras.

As mudas foram distribuídas em drive-thrus em oito escritórios regionais do IAT (Umuarama, Paranavaí, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco, Pitanga e Toledo), no Palácio Iguaçu e no Palácio das Araucárias em Curitiba. Nas regionais do IAT também aconteceu um pedágio solidário, com troca da muda por ração para alimentar cães e gatos.

“Essa ação tem uma grande importância para o nosso Estado, pois representa a união entre a nossa população em busca de um estado ainda mais solidário e preocupado com o futuro", afirmou a superintendente de Ação Social, Cristina Ricordi.

"Nesse ano voltamos com o Floresce Paraná. O trabalho voluntário é mais do que uma ação em prol do outro, é um ato de doar o talento e o tempo para fazer a diferença na vida de alguém. Quero convidar todos a se unirem a nós com esse movimento voluntário de bondade. Busque uma ação voluntária e seja a mudança na vida de alguém. Queremos fazer do Paraná um estado em que generosidade e compaixão sejam compartilhadas e floresçam em todos os corações", acrescentou a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, uma das idealizadoras da ideia.

Também haverá distribuição na abertura dos Jogos da Integração dos Idosos, que acontece nesta segunda-feira (28), em Guaratuba, no Litoral do Paraná.

EVENTO– Neste Dia do Voluntariado, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, o Instituto Água e Terra também promoveu um evento para que a população conhecesse melhor o programa estadual de voluntariado. A programação contou com palestra com representantes da ONG Eco Local Brasil e o workshop “Segurança e primeiros socorros em ambientes naturais”, ministrado por um montanhista voluntário. O IAT tem um exército de quase 800 voluntários cadastrados em programas de proteção da fauna e da flora.